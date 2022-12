A ação faz parte do projeto Plateias Hospitalares. - Divulgação - Foto: Alex Alves

A ação faz parte do projeto Plateias Hospitalares.Divulgação - Foto: Alex Alves

Publicado 22/12/2022 10:51 | Atualizado 22/12/2022 10:52



O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, de São Gonçalo, recebeu no início da semana o cortejo natalino ‘Ho ho ho com ha ha ha’ dos Doutores da Alegria. Na quinta-feira, foi a vez do Papai Noel percorrer a unidade desejando Feliz Natal e distribuir presentes para as crianças internadas.

Com retorno presencial após a fase crítica da pandemia, a ação é parte do projeto Plateias Hospitalares, do Doutores da Alegria. E para marcar os festejos natalinos de 2022, a sinopse que será apresentada no Hospital traz os personagens Tatuí e Couve Flor, juntamente com o músico Mr. Pimenta.

Os três personagens, interpretados por Anneli Olljum, Dio Jaime Vianna de Almeida e Daniel Pigmenta cantaram paródias de músicas natalinas e narraram curiosidades sobre as origens das festas e tradições, com música, curiosidades e a promoção da alegria para pacientes, acompanhantes e funcionários do Heat, unidade administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.

- O riso é uma explosão. A gente não consegue segurar. Sem dúvida, os sorrisos transformam o ambiente – observa o ator Diego Marques, integrante do Doutores da Alegria.

Parceria com a SES

O projeto Plateias Hospitalares foi criado em 2009 pelo Doutores da Alegria com o objetivo de oferecer uma programação cultural voltada a pacientes adultos e idosos, crianças e comunidades do entorno de hospitais públicos. Inspirado no projeto americano Hospital Audiences, a iniciativa conta com parceria da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro.