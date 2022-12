O deputado Rafael do Gordo (DC) ressaltou que a homenagem é um reconhecimento pelo trabalho realizado por Altineu. - Divulgação

Publicado 21/12/2022 06:51

O plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (20/12), a concessão da Medalha Tiradentes ao deputado federal Altineu Côrtes. Autor do projeto de resolução que solicitou a maior honraria concedida pelo legislativo fluminense para o parlamentar, o deputado estadual Rafael do Gordo (DC) ressaltou que a homenagem é um reconhecimento pelo trabalho realizado por Altineu não somente em benefício da população de São Gonçalo, mas de todo o leste fluminense.

¨Quando foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual, Altineu Côrtes iniciou a vida política representando o município de São Gonçalo, o que por si só já justificaria essa honraria, porém, sua luta pelo desenvolvimento econômico fluminense mostra que esta trajetória vai muito além. Não à toa, tem defendido com veemência a retomada do COMPERJ pelo seu potencial não só de gerar empregos para São Gonçalo, mas Itaboraí, Niterói e cidades vizinhas¨, ressaltou Rafael do Gordo.

Presidente estadual do Partido Liberal no Rio de Janeiro, Altineu Côrtes iniciou sua carreira política aos 33 anos, quando foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual, em 2002, sendo reeleito para mais dois mandatos. Após ter participado ativamente e presidido diversas comissões da Alerj, ganhou experiência política e social que lhe permitiram avançar rumo ao Congresso Nacional. Em 2014 e 2018, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Líder do PL na Câmara dos Deputados, sempre atuante no combate à corrupção, Altineu foi sub-relator da CPI da Petrobras e relator da CPI do BNDES. Licenciou-se do mandato de deputado federal para assumir o cargo de Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 2019. Reassumiu em 08 de outubro de 2020 e, no Congresso, passou a defender as pautas prioritárias no enfrentamento da Covid-19. Casado e pai de três filhos, Altineu é também um flamenguista apaixonado. Em 2022, foi reeleito deputado federal com mais de 167 mil votos.