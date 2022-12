As equipes também realizaram uma mudança no trânsito, alterando o sentido da via. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Julio Diniz

Publicado 20/12/2022 06:30

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) está com quase tudo pronto para o atendimento e a Prefeitura já trabalha nos últimos retoques. Segundo o Executivo, em breve, a população terá acesso à mais moderna unidade de saúde da cidade. Na última segunda-feira (19), a Secretaria de Transportes seguiu com a pintura de sinalização na Rua Gustavo Mayer, indicando onde é permitido parar o veículo para desembarcar idosos e deficientes. As equipes também realizaram uma mudança no trânsito, alterando o sentido da via.

Quem vier pela Rua Gustavo Mayer, no sentido Ciesg, não pode mais seguir em frente, sendo necessário virar à esquerda na Rua Alagoas. Caso o condutor do veículo precise parar em frente à clínica, deve contornar a Rua Nestor Pinto Alves, retornando para a Rua Gustavo Mayer.

O Ciesg já está com 95% das obras concluídas, faltando somente alguns reparos para sua inauguração. Consultórios, salas de exames, sala de endoscopia e consultório odontológico foram finalizados. O estacionamento da unidade também está em fase de finalização, com a parte de concretagem do piso e instalação de grades. Pinturas das áreas externa e interna já estão sendo finalizadas.

Equipamentos como tomógrafo, mamógrafo, raio x e ressonância magnética já estão na nova unidade de saúde, prontos para serem utilizados.

O Centro de Imagens terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês no local, uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia. A unidade também terá capacidade para realizar 12 mil exames de imagens, 15 mil consultas, além de 100 biópsias, 700 atendimentos de fisioterapia, 500 odontológicos e mil curativos por mês.