A professora de samba, Anny Alves, participou do ensaio de comunidade da Porto da Pedra e foi muito requisitada. - Divulgação - Foto: Léo Cordeiro

Publicado 16/12/2022 10:47 | Atualizado 16/12/2022 10:51

A musa Anny Alves, em seu quarto carnaval consecutivo na Unidos do Porto da Pedra, deu show de simpatia e muito samba no pé em dois eventos da Tigre de São Gonçalo. Na quadra, do bairro de mesmo nome, em São Gonçalo, a professora de samba participou do ensaio de comunidade da agremiação e foi muito requisitada.

Para a ocasião, Anny apostou em um look branco com franjas e se mostrou completamente entrosada com a comunidade. Ela se divertiu e sambou muito com os passistas e com a rainha de bateria, Tati Minerato.



No último sábado, na Cidade do Samba, a musa esteve na festa de lançamento do CD das escolas de samba da Série Ouro. Para o mini desfile, a mais nova Miss Sport Croácia investiu em um figurino preto com penas e muitas pedras, inspirado na Matinta Perera, uma personagem do folclore brasileiro, descrita como uma bruxa velha que se transforma durante as noites em um pássaro de mau agouro que assombra as casas das redondezas durante à noite, perturbando o sono das pessoas emitindo um assobio alto e estridente.



“A Porto da Pedra é uma escola incrível e que me acolheu com tanto carinho. Ajustei minha agenda na Croácia para poder participar desses momentos com a Porto. Invisto muito nas produções e dou o meu melhor pela escola, pela comunidade”, disse a musa.



No carnaval de 2023, a Unidos do Porto da Pedra será a quinta escola a desfilar, no sábado de carnaval. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes.