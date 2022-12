O objetivo do novo espaço é uma reconciliação da orla com a Baía de Guanabara. - Divulgação

Publicado 15/12/2022 10:48

O projeto de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas, contratado pela Prefeitura de São Gonçalo, foi premiado na 60ª Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/RJ), na categoria Urbanismo, Planejamento e Cidades.

O resultado foi divulgado na última terça-feira (13) e a empresa contratada para realizar o projeto, a Embyá Paisagens e Ecossistemas, foi a vencedora, com o projeto do arquiteto e paisagista Duarte Vaz.





O projeto de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas será viabilizado através de recursos federais, por meio de emenda parlamentar e também com recursos do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo.





“Já havíamos ficado muito satisfeitos com o resultado final do projeto, agora estamos mais animados ainda em saber que nosso projeto teve o reconhecimento e destaque por uma instituição tão renomada como IAB. Nossa cidade merece um projeto especial como esse. Agora nossa expectativa é torná-lo real em breve”, disse a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa.





O objetivo do novo espaço é uma reconciliação da orla com a Baía de Guanabara, um reequilíbrio ecológico dessa região. Para diminuir a poluição das águas e dos manguezais, o projeto contempla canteiros pluviais para filtrar a água da chuva, proveniente das áreas impermeabilizadas, além de uma ecobarreira no mar, para a contenção e remoção de resíduos sólidos flutuantes.





A cobertura por árvores será um detalhe importante, com o plantio de espécies nativas e adaptadas ao ecossistema da Praia das Pedrinhas. Outro ponto de destaque é a criação de uma área específica para colônia de pescadores, com pier e rampas para barcos.







O comércio local também será valorizado com a implantação de um polo gastronômico, com a possibilidade de utilização da área pública aos fins de semana, da nova área de decks com pergolado e tanques de areia elevado, de onde os frequentadores possam desfrutar do ambiente de praia mesmo durante a maré alta.





Premiação - A Premiação Anual IAB-RJ 2022 é realizada para premiar e divulgar a produção intelectual dos arquitetos e urbanistas do Estado do Rio de Janeiro, que sejam associados ao Instituto dos Arquitetos do Brasil.







Para a premiação na categoria Urbanismo, Planejamento e Cidades, foram avaliados projetos, obras, planos, programas e ações, executadas ou não, de desenho urbano, planejamento territorial, ativismo urbano e paisagismo.







O IAB é uma instituição que tem objetivo de fomentar a discussão da arquitetura e urbanismo, além de divulgar a profissão do arquiteto perante a sociedade brasileira.