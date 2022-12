As obras do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) estão quase prontas. - Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

As obras do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) estão quase prontas.Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 13/12/2022 10:03

A Prefeitura de São Gonçalo informou que está cada vez mais próxima a entrega da mais moderna unidade de saúde da cidade de São Gonçalo. Segundo o Executivo, as obras do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) estão em fase de acabamento final e boa parte dos equipamentos já chegou ao local para atender aos gonçalenses.

"Consultórios, salas de exames, sala de endoscopia e consultório odontológico foram finalizados. O estacionamento da unidade também está em fase de finalização, com a parte de concretagem do piso e instalação de grades. Pinturas das áreas externas e internas já estão sendo finalizadas", afirmou o poder público no texto.

Equipamentos como tomógrafo, mamógrafo, raio x e também parte da ressonância magnética já estão na nova unidade de saúde, prontos para serem utilizados. As obras do Ciesg já estão 95% concluídas, e , para alimentar todos os equipamentos que a unidade precisa, uma subestação de energia elétrica será utilizada.

“Estamos aguardando a conclusão das ligações para energização da subestação de energia. O acabamento do segundo andar já está pronto e, agora, estamos finalizando a parte da recepção”, disse o engenheiro Pedro Henrique Oliveira.

Modernização e ampliação de atendimento

Segundo a Prefeitura, o Ciesg vem para modernizar o atendimento médico do município de São Gonçalo e também absorver os atendimentos que eram realizados no Posto de Atendimento Médico (PAM) do Alcântara , com capacidade para realizar cinco vezes mais atendimentos que o antigo PAM, que atualmente realiza 5.500 atendimentos mensais. A implantação do Ciesg vai elevar o número desses atendimentos em até 533%.

"O Centro de Imagens terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês no local, uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia. A unidade também terá capacidade para realizar 12 mil exames de imagens, 15 mil consultas, além de 100 biópsias, 700 atendimentos de fisioterapia, 500 odontológicos e mil curativos por mês", revelou o Executivo na nota.