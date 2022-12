A vereadora Priscilla Canedo (PT) disse que vai lutar na justiça pela Comissão de Defesa dos Direitos e Políticas das Mulheres na justiça. - Divulgação

A vereadora Priscilla Canedo (PT) disse que vai lutar na justiça pela Comissão de Defesa dos Direitos e Políticas das Mulheres na justiça.Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho (MDB) tá de bem com a vida. Acontece que ele foi reeleito em chapa única para o comando da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024, durante a sessão plenária, da última quarta-feira (14/12).

A eleição foi por 25 votos favoráveis e somente uma abstenção dos 26 vereadores presentes. A solenidade foi toda transmitida através das redes sociais da Casa de Leis e contou com tradução em libras.



Com a votação, a Mesa Diretora será composta, além do presidente Lecinho; primeiro vice-presidente, Vinicius (Solidariedade); segundo vice-presidente, Magú dos Brinquedos (Avante); terceiro vice-presidente, Claudionei Siqueira (PRB); primeiro secretário, Cici Maldonado(PL); segundo secretário, Bruno Porto (Cidadania); e terceiro secretário, Piero Cabral (PMB).



Os vereadores aprovaram também a formação das Comissões Permanentes da Casa Legislativa. Na ocasião, Lecinho agradeceu aos colegas pela confiança e afirmou que não é fácil estar chefe do Poder Legislativo gonçalense.



"Temos o orçamento pequeno. Outros presidentes passaram e sentiram a mesma dificuldade. Consegui cumprir todos os compromissos nos dois primeiros anos do nosso mandato e da Mesa Diretora e mantive os salários em dia e conseguimos pagar férias e todos os funcionários. Seja ele,concursados, comissionados, funcionários da mesa e sem exceção. O ano passado, pagamos férias de todos os funcionários e esse ano também. Buscamos fazer uma gestão de melhor maneira possível. Agradecer a todos os que participaram na primeira gestão 2021-2022", afirmou o chefe do Legislativo gonçalense.

Ele disse que tem a certeza que os anos de 2023 e 2024, não serão diferentes.

"Eu quando assumi essa Casa, eu assumi um compromisso com os vereadores, com a sociedade gonçalense de encerrar o mandato de oito anos e 12 anos. Acho que não é salutar para a Democracia. Estarei aqui,somente neste período de quatro anos e vou terminar esses quatro anos. Para dar oportunidade a todos de ser presidente dessa Casa Legislativa. Eu acho que isso é muito salutar. A troca e a mudança de poder. Eu vou sair daqui com a certeza da minha obrigação cumprida. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, agradeço a todos os vereadores e é isso. Vou continuar fazendo o meu trabalho. Todos são importantes dessa Casa. A gente precisa de todos. Muito obrigado a vocês vereadores”, comentou Lecinho.



A Casa Legislativa é formada pelos vereadores: Lecinho (MDB), Diney Marins(Cidadania), Bruno Porto (Cidadania), Cacau (Cidadania), Alexandre Gomes (PV),Jalmir Junior (PRTB), Dr. Armando Marins (PSC), Vinicius (Solidariedade), Natan(Republicanos), Jorge Mariola (Podemos) e Lucas Muniz (Suplente Evangelista Ubirajara – ambos do PP). Além do Claudinei Siqueira (Republicanos), Cici Maldonado (PL), Glauber Poubel (PROS), Prof.Josemar (PSOL), Romário Regis (PDT), Nelsinho (Avante), Priscila Canedo (PT),Tião (PV), Pedro Pericar (Suplente Mariangela Valviesse - ambos do PSL), Magú dos Brinquedos(Avante), Prof. Felipe Guarany (PRTB), Beto da Serraria (Avante), Juan Oliveira(PL), Pieiro Cabral (PMB), Nem da Pank Motos (PSL) e Pablo da Água (Sem partido).

Vereadora Priscilla Canedo é substituída e vereador Bruno Porto assume Comissão de Mulheres em São Gonçalo



Como as comissões são representadas pela proporcionalidade partidária a vereadora Priscilla Canedo (PT), que é única mulher eleita da casa, fundadora e presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas das Mulheres passa a ser a vice-presidente. Com a nova chapa aprovada por 18 votos, o vereador Bruno Porto passa a cuidar dos direitos das mulheres da cidade.



Nos corredores da Casa só se fala que até o ano de 2021 não existia nenhuma comissão que representasse somente as mulheres. "O assunto feminino dividia espaço com a Comissão de Assuntos da Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Deficiente. Assim que assumiu o mandato como vereadora, Priscilla Canedo reivindicou e a Comissão que representa as mulheres foi criada", disse um assessor que não quis se identificar.



“Foram dois anos presidindo esta comissão com muito trabalho e conquistas, como a criação da Sala de Orientação à Mulher. Já promovi diversas audiências públicas através da comissão, mantenho diálogo, estou sempre ouvindo as mulheres do município e reivindicando nossos direitos. Estou me sentindo totalmente desrespeitada como mulher e como parlamentar. Vou recorrer judicialmente, não podem retirar o meu direito que lutei muito para conquistar”, afirmou a vereadora.



Só para se ter uma ideia, a Comissão de Defesa dos Direitos e Políticas das Mulheres é responsável pela criação da Sala de Orientação à Mulher Gonçalense, um espaço de acolhimento e atendimento social, jurídico e psicológico gratuito para as mulheres do município.