O Ciep Cacilda Becker, em Nova Iguaçu, foi a 2ª escola do Estado a receber o Projeto E-Tec. - Divulgação

O Ciep Cacilda Becker, em Nova Iguaçu, foi a 2ª escola do Estado a receber o Projeto E-Tec.Divulgação

Publicado 15/12/2022 11:03

O deputado Rafael do Gordo mal voltou para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e já pediu a instalação do E-Tec em Porto da Rosa, para São Gonçalo. Segundo ele, o Projeto Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tec) começou a ser implantado, esta semana, no município e a primeira unidade foi inaugurada no Ciep do bairro Santa Izabel.



"Acabei de protocolar uma indicação na Alerj que solicita ao Governador Cláudio Castro, através dos secretários de Educação e de Ciência e Tecnologia, Alexandre Valle e João Carrilho, a implantação do Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tec) no Ciep 045 do bairro do Porto da Rosa, em São Gonçalo", revelou o deputado.

Segundo as informações, o Ciep está prestes a ser reativado graças a um pedido do próprio parlamentar. Esta semana, o prefeito Capitão Nelson inaugurou a primeira unidade do E-Tec do município no Ciep Patrícia Galvão Pagu, no bairro Santa Izabel.



¨A reativação do Ciep em Porto da Rosa é uma demanda antiga da população e, agora que será reativado, nada mais justo que possa contar com esse excelente projeto do Governo do Estado, que é a Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades, levando mais oportunidades aos alunos através de um ensino de excelência¨, ressaltou o deputado.



O Projeto E-Tec foi criado pelo Governo do Estado para modernizar a estrutura física e pedagógica de 50 Cieps em todo o Estado. As unidades contempladas recebem painéis solares, sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, entre outros benefícios para torná-las unidades sustentáveis.

As escolas contarão com internet de alta velocidade, lousas digitais e as chamadas salas makers, para incentivar a criatividade. Além de contar com ensino integral, os alunos poderão participar de aulas de artes, robótica, empreendedorismo, entre outras.