Os bebês de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades podem ser vacinados. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 19/12/2022 08:16 | Atualizado 19/12/2022 08:16

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que segue vacinando todos os gonçalenses com mais de três anos contra o coronavírus em 52 pontos de vacinação nesta semana. Os bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades podem ser vacinados nos cinco polos sanitários e nas clínicas Gonçalense do Mutondo e Dr. Zerbini. Os locais funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para a vacinação dos bebês com comorbidades, os responsáveis têm que comprovar que as crianças pertencem a um dos segmentos definidos pelo Ministério da Saúde com laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descrição ou CID (Classificação Internacional de Doenças) da doença ou condição de saúde, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) do usuário, assinado e carimbado, em versão original.

Os documentos exigidos para a vacinação são: identidade ou certidão de nascimento para identificação da criança, além do CPF ou Cartão do SUS. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, será necessário uma autorização por escrito dos mesmos acompanhada da documentação original. Não é necessário apresentar laudo de autorização médica para realização da vacina.

Vale lembrar que os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão de fechamento das unidades em todos os dias de funcionamento.

Acamados – Os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.

Confira público e quantidade de doses:

Adultos com mais de 18 anos, inclusive quem tomou Janssen – Quatro doses

Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos, inclusive quem tomou Janssen e gestantes e puérperas – Cinco doses

Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas – Quatro doses

Jovens de 12 a 17 anos – Três doses

Crianças de 3 a 11 anos – Duas doses

Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades – Três doses

Locais de vacinação

1 - Clínica Gonçalense do Mutondo

2- USF Josyandra Moura Mesquita, Colubandê

3 - PAM Coelho

4 - USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

5 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

6 - USF Bandeirantes

7 - USF Waldemar Costa Nunes, Miriambi

8 - USF Geremias de Mattos Fontes

9 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

10 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

11 - USF Vista Alegre

12 - USF Badger da Silveira, Tribobó

13 - USF Santa Luzia

14 - USF João Goulart, Jardim Catarina

15 - USF Elza Borges, Santa Luzia

16 - USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

17 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba

18 - USF Roberto Silveira, Vista Alegre

19 - USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

20 - USF Jardim Catarina I

21 - USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

22 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

23 - USF Marileia Cardoso, Jóquei

24 - USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

25 - USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

26 - USF Mutuá II

27 - USF David Capistrano Filho, Recanto das Acácias

28 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

29 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

30 - USF Robert Koch, Porto da Madama

31 - USF Mutuaguaçu

32 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

33 - USF Ana Nery, Gradim

34 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

35 - USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

36 - USF Wally Figueiras da Silva, Rocha

37 - Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

38 - Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz

39 - UBS Dr. Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

40 - PAM Neves

41 - USF José Avelino de Souza, Tribobó

42 - Polo Sanitário Rio do Ouro

43 - USF Emílio Ribas, Barracão

44 - USF Manoel de Abreu, Ipiíba

45 - USF Santa Izabel

46 - USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

47 - USF Almerinda

48 - USF Quinta Dom Ricardo

49 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

50 - USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

51 - USF Aníbal Porto, Monjolos

52 - USF Alexandre Fleming, Boaçu

