O projeto também prevê uma revitalização na rotatória. - Divulgação: Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

O projeto também prevê uma revitalização na rotatória.Divulgação: Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 16/12/2022 11:04

A importante Avenida Presidente Roosevelt, via auxiliar da RJ-104, no bairro Vista Alegre, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos, ganhou atenção da Secretaria de Transportes de São Gonçalo, que deu início à obra de fresagem e recapeamento asfáltico, na manhã desta quinta-feira (15). O começo das obras foi vistoriado pelo prefeito Capitão Nelson, ao lado do secretário de Transportes, Fábio Lemos.





O pacote de obras na localidade também conta com obras de pavimentação de toda a pista lateral, no sentido Manilha, no trecho compreendido entre o retorno do Feijão Carregado e o Trevo de Vista Alegre.





O projeto também prevê uma revitalização na rotatória, nos canteiros e nas calçadas, além da instalação de um abrigo de ônibus, o que vai beneficiar centenas de moradores da localidade que diariamente





“Além de beneficiar os motoristas que passam por uma das mais importantes vias do município de São Gonçalo, as obras também vão proporcionar benefícios para a população do entorno que terão mais segurança no local”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.