Publicado 20/12/2022 06:40

Ao pensar em confraternizar e proporcionar aos atendidos um dia de recreação com organização, o Centro de Referência Municipal do Autista Marlene Felício Faria (CRMA), no Centro de São Gonçalo, realizou, nesta segunda-feira (19), uma festa de Natal na quadra cedida pelo Sesi São Gonçalo. O evento contou com uma cantata de natal, diversos brinquedos e barraquinhas com guloseimas para os alunos e seus familiares.

Presente na ocasião, o vice-prefeito, Sérgio Gevú, ressaltou o compromisso desta gestão com o acolhimento e desenvolvimento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo como meta conseguir atender a todos do município.

“Quero cumprimentar a todos envolvidos neste projeto, que fazem acontecer e colocam todo o coração. Gostaria de reforçar que todos aqui podem sempre contar com o governo do Capitão Nelson porque é um compromisso dele atender o próximo com honestidade e dignidade”, disse o vice-prefeito.

O secretário de Educação, Maurício Nascimento, falou sobre a importância de cada membro da equipe na construção de um lugar acolhedor, onde o autista se sinta confortável e feliz, sendo bem orientado em suas terapias.

“Gostaria de parabenizar toda a equipe do Centro de Referência pelo belíssimo trabalho. Os profissionais são incansáveis e trabalham dando o seu melhor para cada atendido. A festa está linda e muito bem organizada, uma verdadeira festa de Natal. Em breve, conseguiremos inaugurar outros centros de referência para que possamos atender a população em sua plenitude”, afirmou o secretário.

A mãe de Samuel de Souza da Silva, de 9 anos, Renata, contou que encontrou no CRMA uma família. Segundo ela, o filho evoluiu muito e está fazendo as terapias de psicopedagogia, psicomotricidade, música e fisioterapia.

“O Samuel ter sido sorteado para fazer parte do CRMA foi um presente de Deus em nossas vidas. Nós viramos uma grande família, onde somos acolhidos e para o desenvolvimento dele foi muito bom, tanto a parte pedagógica, quanto motora. A socialização dele melhorou e ele foi muito bem na escola neste ano. Ele sempre diz que as quintas-feiras são os melhores dias, porque esse é o dia que ele é atendido no CRMA”, explica a mãe.