Publicado 21/12/2022 07:24

O projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação Artes, Esporte e Lazer, já coleciona medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu (CBJJ). Na última edição, o aluno João Lucas de Oliveira Moraes, de 12 anos, foi campeão do ranking gonçalense de todas as etapas e conquistou o terceiro lugar no campeonato mundial da CBJJ. Além dele, também subiram ao pódio mais sete alunos, que conquistaram medalhas em suas categorias.

Confira os campeões, são eles: Ruan Gabriel Lima, 12 anos - Faixa Cinza - Categoria Pluma; Pedro Henrique Monteiro, 13 anos – Faixa Amarela – Categoria Pluma; Leonardo, 13 anos – Faixa Cinza – Categoria Médio; Kaio Costa, 12 anos – Faixa Cinza – Categoria Pesadíssimo; João Pedro da Silva, 17 anos - Faixa Branca – Categoria Pena; Vice-Campeão: João Victor Xavier, 16 anos - Faixa Branca – Categoria Pena e vice-Campeão: João Pedro Tavares, 15 anos - Faixa Amarela – Categoria Pesadíssimo.

Todos são alunos do mestre Jonathan Pessanha, do núcleo implantado no bairro Amendoeira.

“Estamos radiantes, felizes demais com um resultado tão significativo para o nosso núcleo. São alunos dedicados, mesmo com pouca idade e já com muito compromisso”, destaca Pessanha.

Esses alunos vêm com um histórico de seis campeonatos apenas neste ano.

“No ano de 2023, nossa intenção é de participar de oito campeonatos e fazer o possível para levar um menino e uma menina para lutar o World Pro em Abu Dhabi. Sabemos que é difícil, mas já estamos sonhando e treinando para isso", revela o mestre.

"Que orgulho de cada aluno do projeto. Nos sentimos realizados de poder incentivar cada atleta da cidade. Que venha 2023 com muitas conquistas", comemora a presidente da Faesg, Lucilene Pereira.

Para fazer parte do projeto, basta procurar uma unidade. Consulte os endereços, dias e horários das atividades no site www.projetosgemmovimento.com.br