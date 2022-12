Todos os servidores da Procuradoria estão sediados no G3 do Partage Shopping, no Centro. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 21/12/2022 07:00 | Atualizado 21/12/2022 07:01

A Procuradoria Geral da Prefeitura de São Gonçalo segue realizando atendimentos no G3 do Partage Shopping, no Centro. Desde a última segunda-feira (19), todos os servidores da Procuradoria estão sediados no centro comercial por conta de uma mudança que será realizada ao longo dos dias na sede do Executivo municipal.

A mudança prevê o realojamento das secretarias que hoje estão estabelecidas na sede da Prefeitura para outros espaços, até que seja concluída a construção da nova sede administrativa do Executivo.

O objetivo da construção é centralizar a administração pública municipal, diminuindo custos, ampliando a integração entre as pastas, melhorando o atendimento aos cidadãos e as condições de trabalho para os servidores. A nova sede será no mesmo local onde hoje é a Prefeitura, sendo necessária a desocupação para o início das obras.

O projeto da obra faz parte do eixo “Gestão Eficiente e Transparente”, meta 28, do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

A população pode procurar por atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.