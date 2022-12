Policiais civis da 73ª DP (Neves) prenderam seis mulheres envolvidas no golpe do falso empréstimo consignado. - Divulgação

Publicado 22/12/2022 10:42 | Atualizado 22/12/2022 10:44

Os policiais civis da 73ª DP (Neves) prenderam, na última terça-feira (20/12), seis mulheres envolvidas no golpe do falso empréstimo consignado. Elas foram capturadas em um prédio comercial do Centro de São Gonçalo.



De acordo com as investigações, a associação criminosa negociava empréstimos consignados fraudulentos a pessoas idosas, em sua maioria aposentados e pensionistas. As golpistas ligavam para as vítimas, que eram induzidas ao erro e faziam transferências bancárias para contas geridas pelos integrantes da quadrilha.

As estelionatárias prometiam cancelar o contrato e devolver os valores, o que não acontecia. Ao chegar ao escritório, ainda no corredor, os agentes conseguiram ouvir as ligações em andamento, em uma espécie de “central telefônica”. Além da prisão das integrantes da quadrilha, os policiais apreenderam computadores, cadernos e telefones com os dados das vítimas.