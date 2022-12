Segundo a secretária do Ipasg, Marcelle Cirpiano, o objetivo da ação é manter atualizado o cadastro. - Divulgação

Segundo a secretária do Ipasg, Marcelle Cirpiano, o objetivo da ação é manter atualizado o cadastro.Divulgação

Publicado 22/12/2022 11:04

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (Ipasg) anuncia a convocação dos servidores aposentados e pensionistas da administração direta e indireta do município. O objetivo da ação é manter atualizado o cadastro de servidores inativos e pensionistas para fins de continuidade do pagamento das aposentadorias e pensões e elaboração anual de avaliação atuarial.

O recadastramento pode ser efetuado presencialmente na Central de Atendimento ao Segurado, na Rua Coronel Serrado, nº 1000, sala 801, Zé Garoto. Os servidores impossibilitados de comparecer por motivos de enfermidade podem receber visita de um assistente social devidamente identificado para efetuar o processo sem precisar sair de casa.

O recadastramento também poderá ser feito por meio de procuração válida ou representante legal, ou também pelos correios, com aviso prévio de recebimento para a Central de Atendimento que fica na Rua Coronel Serrado, nº 1000, sala 801, Bairro Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-000, com o envio de cópias autenticadas da documentação constante exigida, assim como a declaração de prova de vida, com reconhecimento de firma por autenticidade.

Para o recadastramento serão exigidos os seguintes documentos:

- Documento de identidade válido em todo território nacional;

- Comprovante/ atestado, laudo médico que ateste a invalidez do aposentado ou pensionista, quando for o caso;

- Inscrição no cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

- Comprovante de residência de serviços fixos (água, luz, telefone fixo);

- Qualquer contracheque do servidor inativo ou pensionista, emitido nos 3 (três) últimos meses;

- Documento de identidade do cônjuge ou companheiro (a) válido em todo território nacional (apenas para servidores aposentados);

- Documento de identidade dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e comprovante de invalidez dos mesmos, quando for o caso (apenas para servidores aposentados).

O calendário de acordo com cada mês é o seguinte:

– Janeiro, fevereiro e março: recadastramento entre 02/01 e 03/03

– Abril, maio e junho: recadastramento entre 06/03 e 05/05

– Julho, agosto e setembro: recadastramento entre 08/05 e 07/07

– Outubro, novembro e dezembro: recadastramento entre 10/07 e 11/09.