As equipes buscam a atualização da caderneta de vacinação em São Gonçalo. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 23/12/2022 09:17

A Saúde de São Gonçalo informou que segue realizando a busca ativa de crianças não vacinadas para a atualização da caderneta de vacinação na cidade. A equipe composta por agentes de saúde acompanhados de técnicos de enfermagem ou enfermeiros da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo,

O objetivo da ação é aumentar a cobertura vacinal das crianças - de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias -, principalmente dos imunizantes contra o sarampo e poliomielite.

De acordo com o Ministério da Saúde, as taxas de vacinação em todo o país estão muito abaixo do esperado, que é, no mínimo, 90% do público-alvo. Em São Gonçalo, em todo o ano de 2022, nenhuma das vacinas atingiu 30% do público-alvo.

"Estamos intensificando a busca ativa porque entendemos que algumas mães têm algum tipo de dificuldade para levar as crianças aos postos de saúde e nosso objetivo é auxiliar, especialmente atualmente quando estão retornando algumas doenças que estavam praticamente extintas no país, como o sarampo", disse a enfermeira Jaqueline da Cunha Ramos.

As vacinas disponíveis para crianças (menores de 15 anos), são:

BCG (tuberculose) – ao nascer

Hepatite B – ao nascer

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e haemophilus influenzae) – 2, 4 e 6 meses

VIP (poliomielite – injetável) – 2, 4 e 6 meses

Pneumocócica (pneumonia, meningite e otite) – 2, 4 e 12 meses

Febre Amarela – 9 meses

Meningocócica C (doenças causadas pelo Meningococo C, incluindo Meningite e Meningococcemia, infecção generalizada) – 3, 5 e 12 meses

Tríplice Viral (sarampo, rubéola e caxumba) – 12 e 15 meses

Varicela (catapora) – 15 meses e aos 4 anos

Hepatite A – 15 meses

DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e aos 4 anos

VOP (poliomielite – gotinha) – 15 meses e aos 4 anos

HPV- 9 anos

Meningocócica ACWY – 11 a 14 anos (de forma temporária até junho 2023)

