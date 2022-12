A Secretaria de Fazenda elaborou novos procedimentos de retirada dos carnês. - Divulgação

A Secretaria de Fazenda elaborou novos procedimentos de retirada dos carnês.Divulgação

Publicado 27/12/2022 09:28

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Fazenda, começa a distribuir, nesta terça-feira (27), através dos correios, os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e de Impostos e Taxas Municipais para o ano de 2023. Para o próximo ano, a Secretaria de Fazenda elaborou novos procedimentos de retirada dos carnês para aqueles que não receberem o carnê em casa.

A partir do dia 2 de janeiro de 2023, ficará disponível no site da Prefeitura de São Gonçalo o “Carnê Digital do IPTU”, com o boleto de cota única e o de parcelamento para aqueles que assim optarem. Através dele, o contribuinte terá acesso online ao boleto de pagamento sem precisar sair de casa. Parcelas que, por ventura, ficarem atrasadas ao longo do ano também serão atualizadas automaticamente no Carnê Digital de IPTU, além de exibir todas as parcelas que já foram pagas.

É importante salientar que o carnê digital não irá substituir o envio dos carnês físicos, servirá apenas como mais uma opção para o contribuinte.

A Secretaria de Fazenda também irá disponibilizar três pontos de retirada dos carnês a fim de reduzir as filas que se formam anualmente em busca do documento. Serão eles: Partage Shopping, no Centro; Pátio Alcântara, em Alcântara; polo do Arsenal. O funcionamento das três unidade também começa a partir do dia 2 de janeiro.

No Partage, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro, o atendimento será realizado nas salas 137, no primeiro piso, e 325 e 326, no terceiro piso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

No Pátio Alcântara, localizado na Rua Carlos Gianelli, s/n, no Alcântara, o contribuinte será atendido de segunda a sexta, das 9h às 17h, no primeiro piso.

E, no polo do Arsenal, que fica na Avenida Eugênio Borges 853, salas 316 a 319, no Shopping Via Lagos, o funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os boletos que estiverem em atraso referentes a anos anteriores ao de 2023 devem ser solicitados pelo ‘Fale conosco’, através do número de Whatsapp (21) 2199-6395.

Cota única – Quem optar pelo pagamento do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (TCLD) em cota única terá 5% de desconto, no período de 2 a 31 de janeiro. Para o exercício de 2023, o período de desconto da cota única é válido para todas as inscrições, diferente de anos anteriores, onde se tinha uma data de vencimento diferente para cada número final de inscrição imobiliária.

Também haverá desconto de 5% para pagamento em cota única até 24 de fevereiro para a Taxa de Fiscalização e Controle, Taxa de Autorização de Publicidade e Taxa de Inspeção Sanitária.

O contribuinte que preferir pagar parceladamente ao longo do ano, terá os tributos divididos em 12 vezes. Assim como será para quem optar por pagar em cota única, para 2023, o vencimento das parcelas parceladas será o mesmo para todas as inscrições imobiliárias, facilitando a vida do contribuinte (confira abaixo a lista de vencimento). O pagamento pode ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander.

Para o exercício de 2023, o IPTU terá a aplicação do índice de correção de 9,6%, com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Vencimento para pagamentos parcelados:

Parcela 1 – 31/01/2023

Parcela 2 – 28/02/2023

Parcela 3 – 31/03/2023

Parcela 4 – 28/04/2023

Parcela 5 – 31/05/2023

Parcela 6 – 30/06/2023

Parcela 7 – 31/07/2023

Parcela 8 – 31/08/2023

Parcela 9 – 29/09/2023

Parcela 10 – 31/10/2023

Parcela 11 – 30/11/2023

Parcela 12 – 27/12/2023.