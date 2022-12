A população aprovou o cardápio da ceia de Natal do Restaurante do Povo. - Divulgação

A população aprovou o cardápio da ceia de Natal do Restaurante do Povo.Divulgação

Publicado 26/12/2022 10:52

Com um cardápio especial, a ceia de Natal do Restaurante do Povo, no Alcântara, atraiu centenas de moradores de São Gonçalo. Nesta sexta (23), a população aproveitou o saboroso tempero natalino e resgatou valores essenciais da vida.

No cardápio, a população aproveitou para saborear cortes de ave assados ao molho de laranja, com opção também de torta de peixe, além de arroz, feijão, farofa agridoce, mix de folhas com pepino à campanha e, de sobremesa, paçoca. Todas as refeições foram pensadas especialmente para a população em vulnerabilidade social que não tem condições de realizar uma refeição especial nessas datas comemorativas.

“É importante o resgate do valor das pessoas em vulnerabilidade social. Essas pessoas precisam ter fortalecidos valores ligados à questão da família, de vínculos de amizade e serviços de convivência. Então, o restaurante busca resgatar esses valores. Muitos que vêm buscar esse almoço são pessoas que não possuem família. Você mata a fome, mas também resgata os valores essenciais da vida, este é o papel da assistência”, afirmou o secretário de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, Edinaldo Basílio.

A moradora do bairro Jóquei, Rosa Freitas, de 72 anos, visitou pela primeira vez o restaurante e aprovou o cardápio diferenciado.

“Fui visitar minha amiga ontem em Itaúna. Saí da casa dela e aproveitei para ir almoçar aqui no restaurante, porque até chegar em casa iria demorar muito. Essa é a primeira vez que venho e a comida está deliciosa. Essa refeição é muito importante. Existem muitas pessoas que não tem como ter uma refeição em casa”, disse Rosa.

O aposentado Walter Ramos, de 70 anos, morador de Itaboraí, veio à cidade de São Gonçalo e levou o neto Miguel Alves para almoçar no restaurante.

“A comida está muito boa. Vim em Alcântara resolver algumas coisas com meu neto Miguel e aproveitamos para conhecer e almoçar no restaurante”, contou o aposentado.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h. O Restaurante do Povo tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.