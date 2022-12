As obras no novo Posto de Atendimento Médico (PAM) de Neves já estão na fase final. - Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

A Prefeitura de São Gonçalo informou que as obras no novo Posto de Atendimento Médico (PAM) de Neves já estão na fase final. Segundo o Executivo, com a entrega do equipamento para a população, a expectativa é de que se dobre a capacidade de atendimento do atual PAM Neves, além de oferecer novos serviços – como os exames de ultrassonografia e odontologia.

"Neste ano, até o levantamento realizado nesta última semana de dezembro, realizamos mais de 25 mil atendimentos, quase 10 mil a mais do que conseguimos atender em 2021. Com o novo posto, nossa expectativa é duplicar esse número, podendo elevar o atendimento de qualidade para a população de São Gonçalo", disse o diretor do Pam de Neves, Tiago dos Anjos.

Todas as instalações das redes elétrica, hidráulica, de computadores e hidrosanitária estão prontas e parte das portas e janelas estão no lugar. Também já foi finalizada a pintura de todo o segundo andar e o forro do teto será iniciado. Ainda nesta semana será concluída a instalação do elevador e a pintura da parte externa da nova unidade.

O novo prédio contará com 11 consultórios – três no primeiro piso, incluindo um odontológico – e oito no piso superior. Terão salas de eletrocardiograma e de ultrassonografia, coleta de exames laboratoriais, curativo, regulação, vacina, almoxarifado, administração, copa e refeitório para funcionários, salas de espera nos dois pavimentos e sanitários. A proposta é entregar o prédio com mais capacidade de atendimento e dentro das normas para oferecer atendimentos mais humanizados.