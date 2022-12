O espetáculo: "Alice no País das Maravilhas" vai estar em cartaz no Teatro de São Gonçalo. - Divulgação

O espetáculo: "Alice no País das Maravilhas" vai estar em cartaz no Teatro de São Gonçalo.Divulgação

Publicado 28/12/2022 07:32

As atrações teatrais em São Gonçalo voltam com tudo no ano de 2023. Só para se ter uma ideia, em janeiro, o Teatro Municipal George Savalla Gomes recebe os espetáculos "Alice no País das Maravilhas" e "Frozen II: A Origem da Magia".

Na segunda quinzena de janeiro, domingo (15), às 19h30, o Teatro recebe "Alice no País das Maravilhas". O espetáculo conta a história da garotinha Alice, que visita um lugar mágico pela primeira vez e, ao ficar adolescente, segue um coelho branco e acaba caindo em um buraco, indo parar no País das Maravilhas. No local, ela reencontra personagens que estavam guardados em sua memória através dos sonhos.

Os ingressos do espetáculo custam R$ 65,50 (inteira) e R$ 32,50 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla, através do https://www.sympla.com.br/evento/alice-no-pais-das-maravilhas-teatro-municipal-de-sao-goncalo/1807346 .

Em dose dupla, no dia 28 de janeiro (sábado), o espetáculo "Frozen II: A Origem da Magia" sobe ao palco do Municipal às 15h e 17h30. Na apresentação, de volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle, relacionada à separação dos habitantes da cidade com os quatros elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla, através do https://www.sympla.com.br/evento/frozen-ii-a-origem-da-magia/1809248?share_id=a66ke .

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), pares de ingressos para os espetáculos. Os interessados devem acompanhar as postagens para saber o dia da promoção.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica localizado na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro.