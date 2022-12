Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, as 116 unidades municipais de ensino estão recebendo mais de 30 mil itens de mobiliário. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo disse que está se preparando para iniciar o ano letivo de 2023 com o pé direito. Segundo a pasta, as 116 unidades municipais de ensino estão recebendo mais de 30 mil itens de mobiliário, sendo a maior entrega em, pelo menos, 10 anos.

"Nesta quarta-feira (28), foram entregues armários nas escolas dos bairros Trindade, Boaçu, Neves, Mutuá, Alcântara, Lindo Parque, Colubandê, entre outros", comunicou o poder público em nota.





São mesas, cadeiras, conjuntos infantis, mesas de refeitório, estantes, armários, berços, colchões, entre outras peças, que irão auxiliar alunos, professores e toda a comunidade escolar, com conforto e praticidade. O Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, em Laranjal, está funcionando como centro de distribuição do material, onde os caminhões são carregados e direcionados para as escolas dos oito polos da rede municipal.







“Há muito tempo a gente não vê uma compra de mobiliário tão expressiva no município. A gestão do prefeito Capitão Nelson prioriza o conforto e a segurança dos alunos e funcionários das escolas e, por isso, a entrega é tão primordial. É preciso ter um ambiente acolhedor para que o aluno consiga desenvolver suas habilidades”, disse o secretário, Maurício Nascimento.