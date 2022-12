O novo espaço vai acomodar um setor responsável pelo atendimento ao público. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

O novo espaço vai acomodar um setor responsável pelo atendimento ao público.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 30/12/2022 08:19

A Prefeitura de São Gonçalo informou que o Departamento de Conservação e Obras (DCO) já está funcionando em novo endereço. Segundo o Executivo, as equipes estão na Rua Fonseca Ramos, 30, na Estrela do Norte. O novo espaço vai acomodar um setor responsável pelo atendimento ao público, onde a população pode fazer a solicitação de serviços.

Os gonçalenses podem ir ao local para solicitar recapeamento, reparo do passeio público, reposição de ralos e tampas, manilhamento, limpeza, varrição, retirada de entulho, poda de árvore, além de todos os serviços realizados pela Secretaria de Conservação.

O 1º DCO atende aos bairros Alcântara, Bairro Antonina,Boaçu, Centro, Cruzeiro do Sul, Estrela do Norte, Fazenda dos Mineiros, Galo Branco, Itaúna, Itaoca, Lindo Parque, Luiz Caçador, Mutondo, Mutuá, Mutuaguaçu, Mutuapira, Nova Cidade, Palmeiras, Porto do Rosa, Recanto das Acácias, Rocha, Salgueiro, São Miguel, Trindade e Vila Iara.

O DCO faz parte da Secretaria de Conservação e é responsável por executar atividades que auxiliem na conservação das vias da cidade, além de proteger e recuperar os recursos naturais.

Alguns ajustes internos estão sendo realizados, mas a nova sede já está funcionando para atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Quem não tiver disponibilidade para comparecer à sede, a solicitação dos serviços podem ser realizada pelo aplicativo Colab, que é uma plataforma digital gratuita e pode ser baixada em todos os dispositivos móveis.