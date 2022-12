O Restaurante do Povo, no Alcântara, vai oferecer uma refeição especial em homenagem ao Ano Novo. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

O Restaurante do Povo, no Alcântara, vai oferecer uma refeição especial em homenagem ao Ano Novo.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 30/12/2022 08:08

Após o grande sucesso da ceia de Natal, que reuniu centenas de pessoas na última sexta-feira (23), o Restaurante do Povo, no Alcântara, também vai oferecer uma deliciosa refeição em homenagem ao Ano Novo, nesta sexta-feira (30), a partir das 11h30.

O cardápio, assim como todos os almoços oferecidos no equipamento a que R$ 1, foi pensado especialmente para a população em vulnerabilidade social ou em situação de rua que não tem condições de realizar uma refeição especial nessas datas comemorativas.

O cardápio da ceia do Ano Novo terá lombo suíno ao molho madeira, com opção de peito de ave grelhado ao molho de ervas, além de macarrão ao sugo, arroz, feijão, alface com cenoura e beterraba ralada e, de sobremesa, laranja.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h. O Restaurante do Povo tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.