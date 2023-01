Ao todo, 32 times vão poder participar da nova competição organizada pela Faesg. - Arquivo

Publicado 02/01/2023 08:19

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) informou que vai realizar a primeira edição da Taça das Comunidades de São Gonçalo em março de 2023. Ao todo, 32 times vão poder participar da competição. As inscrições começam no dia 6 de janeiro e seguem até o dia 28 de fevereiro.

"Com a Taça das Comunidades nossa expectativa é difundir o esporte nas regiões mais vulneráveis do nosso município. São Gonçalo sempre foi conhecido por ser celeiro de talentos no esporte e esperamos que essa competição revele muitos atletas", disse a presidente da Faesg, Lucilene Pereira.

Os interessados em participar do torneio podem comparecer à sede da Faesg, que fica no Embaixadores Social Clube (Rua Maria Fonseca, nº 60 – 2º piso – Camarão), no site da Prefeitura de São Gonçalo através do link https://forms.gle/kTtxvjGJahhATDQEA, ou nas associações de moradores de cada bairro. No ato da inscrição, o técnico do time irá preencher uma ficha com as informações dos jogadores.

A expectativa é que os jogos comecem no dia 5 de março. Os locais que vão receber as partidas serão divulgados em breve.