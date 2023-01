Prefeitura de São Gonçalo presta auxílio aos moradores de áreas afetadas pela chuva. - Divulgação Ascom PMSG

Prefeitura de São Gonçalo presta auxílio aos moradores de áreas afetadas pela chuva.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 09/01/2023 09:10

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, abriu um ponto de apoio no Salgueiro para prestar auxílio aos moradores de áreas afetadas pela chuva que cai sobre o município, desde a última quinta-feira (5). Um outro ponto de apoio foi montado no Jardim Catarina, mas os desabrigados preferiram ir para casa de familiares.

No ponto de apoio montado na quadra do Salgueiro, estão 21 adultos e sete crianças temporariamente alojados. Equipes da Assistência Social estão atendendo as famílias, que recebem refeições, doações de roupas e kits de higiene.

Até o momento, foram registradas 14 interdições de imóveis, nos bairros Rio do Ouro (1), Engenho Pequeno (2), Estrela do Norte (1), Porto da Madama (1), Sacramento (4), Pita (2) e Parada Quarenta (3).

A cidade segue em estágio de atenção e a Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo permanece monitorando os radares, os pluviômetros e atuando com equipes para pronto atendimento 24 horas. A chuva segue fraca desde a madrugada. Não houve acionamento de nenhuma sirene, pois não foram atingidos os limites estabelecidos para acionamento do equipamento.

Por conta da chuva, na manhã deste sábado, parte do asfalto da Rua Rosalina Domingues, em Neves, desabou e atingiu uma casa. Equipes da Defesa Civil foram até o local realizar vistorias. Ninguém ficou ferido.

Os bairros que registraram maior acúmulo de água nas últimas 24 horas foram:

Engenho Pequeno II: 11.8 mm

Engenho Pequeno IV: 34.6 mm

Novo México: 26.8 mm

Sete Pontes: 30.4 mm

Gradim: 18 mm

Boa Vista: 30.8 mm

Arsenal: 34.6 mm

Tenente Jardim: 35.4 mm.