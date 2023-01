Segundo a Faesg, atualmente, cerca de 3.600 gonçalenses participam das aulas. - Alexandre de Sa

Publicado 06/01/2023 08:18

A Prefeitura de São Gonçalo informou que as aulas do projeto São Gonçalo em Movimento, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), foram retomadas nesta quinta-feira (5). O programa oferece atividades esportivas gratuitas para crianças, adultos e idosos em mais de 100 locais espalhados por todo o município.

Atualmente, cerca de 3.600 gonçalenses participam das aulas. que acontecem diariamente. Entre as modalidades estão balé, capoeira, dança, funcional, funcional kids, futebol, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, kickboxing, muay thai, natação, psicomotricidade, pilates, vôlei e zumba.

“Através do São Gonçalo em Movimento, estamos conseguindo propagar a prática da atividade física em todas as áreas do município. São atividades para todos os públicos, no período da manhã, tarde e noite, em mais de 100 núcleos esportivos”, disse o presidente da Faesg, Fábio Araújo.

Para se inscrever nas atividades, basta procurar o professor responsável pela aula e se informar sobre os documentos necessários para a matrícula.

As atividades com os dias e locais oferecidas pelo São Gonçalo em Movimento podem ser conferidas no site da Prefeitura através do link https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/agenda/.