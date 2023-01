O Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto, deu início para as cirurgias de clínica geral, urológicas e ginecológicas. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

O Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto, deu início para as cirurgias de clínica geral, urológicas e ginecológicas.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 04/01/2023 08:52

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo deu mais um importante passo para aqueles que aguardam nas filas de espera da Central de Regulação para as cirurgias de clínica geral, urológicas e ginecológicas. Começaram, nesta segunda-feira (2), a ampliação desses tipos de intervenções no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto, que serão realizadas de segunda a sexta-feira.

O aumento da capacidade de realização das cirurgias se dá devido ao novo planejamento da saúde. A primeira mudança foi o início das cirurgias oncológicas no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), antigo Franciscano, na Lagoinha. E a segunda reformulação levou as cirurgias dermatológicas – que são de menor porte – para serem realizadas na Clínica Gonçalense do Mutondo.

As duas iniciativas desafogaram os centros cirúrgicos do HLP, que conseguirão atender às outras cirurgias em maior quantidade. “Temos uma grande fila interna de pessoas que já saíram da fila de espera da Central de Regulação, estão com os exames de risco cirúrgico prontos e estão aguardando. Essas pessoas vão começar a ser chamadas. Isso vai acabar agilizando também as filas da Central de Regulação”, explicou o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

Com os centros cirúrgicos com dias mais livres durante a semana, houve a contratação de mais equipes (cirurgiões, anestesistas e equipe técnica – enfermeiros e técnicos de enfermagem) para suprir a nova demanda: são mais duas equipes completas de profissionais para as cirurgias gerais, que inclui a de hérnia; mais uma equipe para as cirurgias ginecológicas e outra para as urológicas. “Essas cirurgias dessas três especialidades são as que têm mais demanda no município. A maior fila é a de hérnia”, concluiu o diretor médico do HLP, Dr. Roberto Avolio.

O HLP é o hospital com maior número de leitos da cidade – são 104 de enfermaria e outros sete de unidade intensiva. A unidade conta com três centros cirúrgicos. Os gonçalenses que têm indicação para cirurgia eletiva devem procurar qualquer unidade de saúde para ser inserido no sistema da Central de Regulação. Aqueles que já estão inseridos no sistema devem manter os contatos telefônicos atualizados. As atualizações também podem ser feitas em qualquer unidade de saúde da rede municipal de São Gonçalo.