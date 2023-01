A vereadora Patrícia Silva (Cidadania) é a terceira mulher desta legislatura num ambiente de 25 vereadores homens. - Divulgação - Ascom Câmara de São Gonçalo

A vereadora Patrícia Silva (Cidadania) é a terceira mulher desta legislatura num ambiente de 25 vereadores homens.Divulgação - Ascom Câmara de São Gonçalo

Publicado 05/01/2023 08:55 | Atualizado 05/01/2023 09:05

A Câmara dos Vereadores de São Gonçalo, através do seu presidente, o vereador Lecinho (MDB), deu posse à mais nova vereadora do parlamento municipal, Patrícia Silva (Cidadania), durante o expediente da última quarta-feira (04/01), no plenário Joaquim Lavoura. Ela foi uma das mais votadas na última eleição municipal e com um histórico de luta em prol da mulher gonçalense, entre eles, o Espaço Rosa, onde é ex-coordenadora e oferece tratamento ao câncer as mulheres de todo município.



A vereadora assume a vaga deixada por Bruno Porto (Cidadania), que assumiu a secretaria municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo. Além disso, Patrícia vai assumir a presidência das Comissões Permanentes Comissão de Saúde e Assistência Social, de Defesa dos Direitos e Políticas das Mulheres, Frente Parlamentar, e a vice-presidência de Esporte e Lazer, anteriormente presididas pelo vereador licenciado.



Segundo a Câmara, a nova vereadora ficou na primeira suplência na eleição de 2020 obtendo 2.669 votos (0,68% dos válidos) da coligação “Melhor o certo do que o duvidoso” formada pelos partidos Cidadania, PV e MDB.

O presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho (MDB), comemorou a chegada da terceira mulher desta legislatura. Na cerimônia, ainda foi entregue a vereadora uma moção de aplausos, requerida por todos os parlamentares. "O documento registra, através da honra, a demonstração de todo carinho, respeito e admiração à Patrícia. Além de desejar boa sorte na nova caminhada enquanto parlamentar da Casa de Leis", disse o presidente Lecinho.

Ele disse que conhece o trabalho árduo de Patrícia. "Para lidar com a dor dos outros, tem que estar muito bem fisicamente, espiritual e mentalmente. Eu sei que não é fácil atuar na área da saúde e, principalmente, na vertente dela que é a oncologia. Um setor que é muito mais difícil e que você precisa deixar de lado suas dores para curar a do outro", disse Lecinho que foi além e desejou um bom trabalho aos pares que assumem seus novos cargos.



A nova parlamentar, Patrícia Silva (Cidadania), expressou ser um momento de muita alegria, com 23 anos lutando para chegar no espaço parlamentar e com 10 candidaturas. “Muitos torceram para minha derrota. Mas, com muita perseverança, estou aqui hoje. Nesse dia muito especial, gostaria de agradecer a Deus, pois se estou aqui é porque ele permitiu. Não posso deixar de agradecer também a minha família, a minha mãe, ao meu pai, meu maior incentivador e que me levou para a política com 5 anos”, afirmou Patrícia. A vereadora teve 2.669 votos.

Sobre o agora secretário municipal de Esporte e Lazer, Bruno Porto, que se despediu da cadeira parlamentar por 1 ano, 4 meses ele relatou ser um mix de sentimentos dar adeus ao Poder Legislativo. “Agradeço a Deus, ao prefeito. E essa transação já vem sendo feita há alguns meses. Meses esses e que também venho articulando arduamente, para ter a Patrícia aqui. Entrego hoje, a presidência das minhas comissões e da minha frente parlamentar. Tenho certeza de que ela atuará nas suas obrigações com perfeição. Não tenho dúvida da competência da vereadora, espero que ela se sinta a vontade aqui e seja bem recebida”, finalizou Porto.



Na ocasião, o plenário Joaquim Lavoura foi pintado pela da cor rosa, com a presença de diversos munícipes que admiram o trabalho da nova parlamentar, no combate ao câncer de mama. Ainda recebeu a presença de familiares da parlamentar e dos vereadores: Vinicius (Solidariedade), Jalmir Júnior (PRTB), Piero Cabral (PMB), Mariangela Valviesse (PSL), Magú (AVANTE), Prof. Felipe Guarany (PRTB), Jorge Mariola (Podemos).





A mesa foi presidida pelo chefe Legislativo, Lecinho (MDB), acompanhado da nova vereadora, Patrícia Silva; o novo secretário municipal de Esporte e Lazer, Bruno Porto; o vereador, Claudinei Siqueira (Republicanos); a primeira dama parlamentar, Simone; funcionária pública e amiga da Patrícia, Cíntia e o Dr. Antônio.



Biografia



Além de ser contadora, técnica em Radiologia, bacharel em Direito, a parlamentar possui pautas e discussões muito ativas no município, grande parte destas ligadas a área da saúde e a luta contra o câncer. Sendo ex coordenadora do Espaço Rosa; uma unidade de referência em atendimento multidisciplinar, e a idealizadora do Grupo de Apoio Oncológico "Unidas Pela Vida", consolidado e reconhecido por muitas mulheres portadoras de câncer em São Gonçalo.