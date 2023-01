Todos os gonçalenses estão sendo vacinados contra o coronavírus. - Divulgação

Publicado 06/01/2023 08:07

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da cidade de São Gonçalo informou que vai vacinar todos os gonçalenses com mais de seis meses de idade contra o coronavírus. De acordo com o poder público, há pontos de atendimento diferentes conforme as idades, a partir desta sexta-feira (6).

Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, a imunização para todos os públicos acontece nas clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, das 8h às 12h.





Segundo o Executivo, nas próximas segunda-feira (9) e terça-feira (10), todos os pontos de vacinação estarão fechados devido ao ponto facultativo e feriado do padroeiro da cidade - São Gonçalo do Amarante.



"Para os bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades estão disponíveis cinco polos sanitários e as clínicas Gonçalense do Mutondo e Dr. Zerbini. Para os gonçalenses com mais de 3 anos estão disponíveis 21 locais. Vale lembrar que os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão de fechamento das unidades em todos os dias de funcionamento", informou a Prefeitura no texto.





Os documentos exigidos para a vacinação dos bebês são: identidade ou certidão de nascimento para identificação da criança, além do CPF ou Cartão do SUS e laudo da comorbidade. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, será necessário uma autorização por escrito dos mesmos acompanhada da documentação original. Não é necessário apresentar laudo de autorização médica para realização da vacina.







Acamados – Os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.



Confira público e quantidade de doses:



Adultos com mais de 18 anos, inclusive quem tomou Janssen – Quatro doses



Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos, inclusive quem tomou Janssen e gestantes e puérperas – Cinco doses



Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas – Quatro doses



Jovens de 12 a 17 anos – Três doses



Crianças de 3 a 11 anos – Duas doses



Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades – Três doses;







Locais de vacinação infantil - de 6 meses a 2 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias



1 - Clínica Gonçalense do Mutondo



2 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



3 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



4 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



5 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



6 - Polo Sanitário Rio do Ouro



7 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal







Locais de vacinação para a população com mais de 3 anos



1 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 - USF Itaúna I



3 - USF Alexandre Fleming, Boaçu



4 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuá



5 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



6 - USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



7 - USF Robert Koch, Porto da Madama



8 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 - PAM Neves



10 - Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



11 - Clínica Gonçalense do Mutondo



12- USF Bandeirantes



13 - PAM Coelho



14 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 - USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



16 - Polo Sanitário Rio do Ouro



17 - USF Santa Izabel



18 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



19 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 - Vista Alegre



21 - USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal.