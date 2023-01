O Posto de Atendimento Médico (PAM) Neves oferece 21 especialidades. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

O Posto de Atendimento Médico (PAM) Neves oferece 21 especialidades.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 05/01/2023 09:13

A Prefeitura de São Gonçalo informou que o Posto de Atendimento Médico (PAM) Neves vai ganhar novas instalações e vai dobrar a capacidade de atendimento da unidade de saúde. No entanto, mesmo no antigo prédio, que será desativado, os números dos atendimentos já aumentaram em relação aos anos anteriores. No primeiro ano do governo do Capitão Nelson, em 2021, foram realizadas 20.143 consultas. Em 2022: 27.709.

Atualmente, a unidade de saúde oferece 21 especialidades – três a mais em relação ao início do ano de 2022. Passaram a atender no PAM: reumatologista, proctologista e gastrologista. Com a nova unidade, mais duas especialidades passarão a consultar os pacientes: nefrologista e dentista. Um novo serviço também será oferecido: ultrassonografia.

“Desde que assumimos, começamos a aumentar as especialidades oferecidas conforme a demanda da população. Os números das consultas também ficaram mais expressivos. A expectativa com o novo prédio é dobrar o número de atendimentos, já que aqui temos cinco consultórios e lá teremos 11, além do serviço de ultrassonografia”, disse o diretor administrativo da unidade, Tiago dos Anjos.

Além dos consultórios, o novo equipamento – que tem dois pavimentos e segue todas as normas técnicas do Ministério da Saúde, incluindo a acessibilidade – terá salas de espera, vacina, curativo, regulação e realização de exames. “Após a inauguração, nada impede de incluirmos mais especialidades e novos serviços. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais os serviços para a população a pedido do prefeito Capitão Nelson”, finalizou Tiago.

Enquanto a obra não fica pronta, o PAM Neves continua funcionando normalmente, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além das especialidades médicas – 19 marcadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo – o PAM realiza os seguintes exames: preventivo, eletrocardiograma e coleta de sangue, que podem ser marcados na própria unidade. As consultas para a clínica médica e pediatria também são marcadas no local.

Outro serviço oferecido é a comunicação com os funcionários do espaço através de um número de whatsapp, que facilita a vida dos pacientes. Através do número 21. 97294-6352, os pacientes podem saber se seus exames estão prontos e tirar outras dúvidas. As consultas e serviços não são marcados por este meio de comunicação.

Marcações – Todas as consultas para as unidades de saúde da rede pública de São Gonçalo são marcadas através da Central de Regulação. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

Especialidades:

Cardiologista

Pediatra

Nutricionista

Psicólogo adulto e infantil

Neuropediatra

Neurologista

Gastrologista

Fonoaudiólogo

Clínica médica

Ginecologista

Ortopedista

Reumatologista

Angiologista

Otorrinolaringologista

Proctologista

Cirurgião vascular

Endocrinologista

Dermatologista

Urologista

Geriatra

Assistente social

Serviços:

Vacinação

Exame de sangue

Preventivo

Eletrocardiograma

Medição de pressão arterial.