Dos 18 estabelecimentos fiscalizados, pelo Procon-RJ, 11 foram autuados.

Publicado 03/02/2023 09:38 | Atualizado 03/02/2023 09:40

O Procon-RJ, nesta quinta feira (2) e quarta (01/2), em conjunto com a Delegacia do Consumidor (Decon), realizou operação em São Gonçalo e Niterói, na região Metropolitana, nas Zonas Norte e Oeste, e no município de Nova Iguaçu, com o objetivo de apurar denúncias e cumprir solicitação do Ministério Público do Rio de Janeiro- MPRJ.



Na ocasião, foram fiscalizados 18 estabelecimentos entre supermercados, padaria, posto de combustíveis e hospital.



"Dos 15 mercados fiscalizados, 11 foram autuados pois foram encontrados 231,2 kg de alimentos vencidos e 248,9 kg de alimentos sem qualquer especificação de manipulação ou validade, tornando o alimento impróprio e colocando em risco a saúde do consumidor", afirmou o órgão.

Um estabelecimento teve o açougue interditado, pois os agentes encontraram o ambiente sem higiene e com alimentos armazenados de forma inadequada, em contato direto com caixas e outros alimentos e com presença de moscas no balcão expositor. Três responsáveis foram conduzidos pelos policiais civis à Delegacia do Consumidor para prestar esclarecimentos.



- O estabelecimento que comercializa produtos impróprios para o consumo, atenta diretamente contra a saúde do consumidor, por isso é tão importante mantermos essas operações de forma constantes, até para que os fornecedores fiquem atentos às condições dos alimentos, buscando corrigir essas irregularidades que podem fazer com que os consumidores tenham a saúde comprometida, aponta o presidente da autarquia, Cássio Coelho.



No posto, padaria e Hospital fiscalizados, não foram encontradas irregularidades apontadas nas denúncias.



Os estabelecimentos terão 15 dias para apresentar defesa.

