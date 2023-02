Os rompimentos comprometeram o fornecimento de água em 16 bairros de São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 15/02/2023 09:41

Devido às fortes e constantes chuvas que afetaram a cidade de São Gonçalo nos últimos dias, uma tubulação de água tratada localizada no Lindo Parque e outra na Brasilândia romperam na noite desta segunda-feira (13/02), comprometendo o fornecimento de água em 16 bairros do município.

A Águas do Rio conseguiu finalizar o reparo na tubulação do Lindo Parque no final da tarde desta terça-feira (14/02), restabelecendo o sistema de abastecimento dos bairros Colubandê, Mutondo, Galo Branco, Zé Garoto, Lindo Parque, Rocha e Jardim Alcântara. A normalização do fornecimento de água tratada nestas localidades está ocorrendo de forma gradativa.





Em relação à tubulação no bairro Brasilândia, equipes da concessionária continuam atuando intensamente no local para que o sistema de abastecimento de outros nove bairros da cidade seja restabelecido o mais breve possível.





Regiões ainda com interrupções no abastecimento: Brasilândia, Nova Cidade, Trindade, Antonina, São Miguel, Estrela do Norte, Centro, Vila Yara e Porto da Pedra





Neste período de impacto na distribuição, a empresa orienta clientes comerciais e residenciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias. A concessionária segue à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.