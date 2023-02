O prefeito e o deputado estadual Douglas Ruas acompanham a situação dos bairros. - Divulgação

Publicado 14/02/2023 09:12 | Atualizado 14/02/2023 09:18

Equipes da Prefeitura de São Gonçalo seguem em uma força-tarefa nas ruas, desde a madrugada desta terça-feira (14), devido as fortes chuvas que atingiram a cidade. Ao todo, 47 pontos de apoio estão abertos para auxiliar às vítimas. Até o momento, há registro de uma morte: uma mulher vítima de um desabamento na rua Antônio Felix da Silva, no Engenho Pequeno.



No mesmo bairro, duas pessoas foram resgatadas, com vida, dos escombros de uma edificação residencial que colapsou na rua Aideia Barreto Couto.



Bombeiros e Defesa Civil seguem no local em busca de possíveis vítimas.



A Defesa Civil de São Gonçalo informa que o município segue em Estágio de Atenção. O índice pluviométrico chegou a quase 200mm, ainda em atualização.



Seguindo os protocolos de segurança, a Defesa Civil emitiu alerta via SMS durante a tarde para a população informando sobre a possibilidade de chuva forte.



Devido a quantidade de precipitação, as sirenes dos bairros Gradim 1 (Pontal) e 2, Patronato, Arsenal, Boa Vista, Engenho Pequeno 4, Engenho Pequeno 5,Engenho Pequeno 2, Porto Novo, Tenente Jardim, Zumbi 1, Zumbi 3, Nova Grécia, Novo México e Itaúna foram acionadas.



A chuva atingiu também o primeiro andar do Pronto Socorro Central, no Zé Garoto. Funcionários da unidade agiram rapidamente, desligando aparelhos de raios x e tomografia, ar condicionado e elevador para evitar choques e curto circuito. A unidade foi rapidamente limpa e higienizada, para que a emergência voltasse a atender.



A Defesa Civil permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica e informando a possibilidade de chuvas através de SMS e do Instagram @defesacivil_saogoncalorj, em atendimento ao cidadão Gonçalense, 24 horas por dia.

Na noite da segunda-feira (13), os moradores da cidade de São Gonçalo viram o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, acompanhar pessoalmente, o trabalho das equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, após o município ser castigado pelo terceiro temporal em uma semana, com índices pluviométricos superiores a 200mm.



Capitão Nelson se solidarizou com as famílias atingidas pelas chuvas e determinou, mais uma vez, que uma força-tarefa fosse para as ruas, ainda durante a madrugada, iniciar os trabalhos de limpeza e auxílio aos gonçalenses.





No final da noite desta segunda-feira e início de terça-feira, o prefeito esteve no Pronto Socorro Central, no Zé Garoto, que também sofreu com a grande quantidade de chuva que caiu sobre a cidade, para checar os danos e as ações imediatas para a reparação, de forma que a unidade não deixasse de prestar atendimento aos pacientes.







Durante toda a noite, o prefeito e o deputado estadual Douglas Ruas acompanharam a situação dos bairros na Central de Monitoramento de São Gonçalo, assim como o trabalho das equipes de socorro. O prefeito destacou sua preocupação, já que a cidade sofreu o terceiro temporal com forte precipitação e bairros inteiros alagados em uma semana.







O prefeito determinou que todas as equipes fossem imediatamente para as ruas, ainda durante a madrugada, para a limpeza e retirada de lama, lixo e galhos de árvores das ruas, assim como a desobstrução de redes de água pluviais e de valões.







"Estamos atravessando um período muito difícil, com essas chuvas torrenciais que tanto prejudicam nossa cidade, mas tenham a certeza de que seguiremos trabalhando sem descanso para que tudo volte à normalidade. Estamos investindo pesado em obras de infraestrutura em vários bairros e lutando dia após dia para combater esse mal que assola nossa cidade há décadas, muito em função de construções desordenadas sobre os rios que cortam São Gonçalo e dificultam o trabalho de desassoreamento", afirmou o prefeito.







Terceiro temporal - Seguindo os protocolos de segurança, a Defesa Civil emitiu alerta via SMS durante a tarde de segunda-feira para a população informando sobre a possibilidade de chuva forte.





Devido a quantidade de precipitação, as sirenes dos bairros Gradim 1 (Pontal) e 2, Patronato, Arsenal, Boa Vista, Engenho Pequeno 4, Engenho Pequeno 5,Engenho Pequeno 2, Porto Novo, Tenente Jardim, Zumbi 1, Zumbi 3, Nova Grécia, Novo México e Itaúna foram acionadas.







Muitos bairros ficaram alagados e houve ocorrências confirmadas de queda de muro e desabamento com vítima no Engenho Pequeno, no Pita e no Zumbi. Bombeiros e Defesa Civil seguem atendendo aos chamados de ocorrências.







A Defesa Civil permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica e informando a possibilidade de chuvas através de SMS e do Instagram @defesacivil_saogoncalorj, em atendimento ao cidadão Gonçalense, 24 horas por dia.







Em caso de emergência, ligue 199 ou (21) 98737-0807.







Índices pluviométricos nas últimas 24 horas







Arsenal : 71 .0 mm



Boa Vista : 128.4 mm



Eng. Peq 2: 99.4 mm



Eng. Peq 4 : 86.0



Gradim: 192.4



Novo Mexico: 85.0 mm



Sete Pontes 1: 55.2 mm



Ten. Jardim 68.8 mm



Pita: 84.9mm



Mutuaguaçu: 73.9 mm



Faz. Dos Mineiros: 67.2 mm



Rio Alcântara: 63.4 mm





Os pontos de apoio abertos, são:



Arsenal:



1- Associação de Moradores e Amigos do Arsenal



2- C.E. Dalila Oliveira Costa;





Lindo Parque:



1- Colégio Municipal Amaral Peixoto;





Paraíso:



1- Colégio Estadual Cel. João Tarcísio Bueno;



2- Colégio Estadual Walter Orlandini.





Engenho Pequeno 2:



1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado;



2- Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira.





Engenho Pequeno 4:



1- E. M. Maria Amélia Areas Ferreira;



2- Escola Estadual Luiza Honório do Prado.



Engenho Pequeno 5:



1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado;



2- Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira.





Porto Velho:



1- E. E. Municipalizada Carlos Maia;



Gradim 1:



1- Capela São João Batista do Pontal;



2- E. E. Municipalizada Carlos Maia.





Gradim 2:



1- Ciep 250 Municipalizado Rosendo Rica Marcos;



2- Escola Estadual Francisco Lima.





Boa Vista:



1-Ciep Prof. Romanda Gouveia Gonçalves;



2-2- Escola Municipal Florisbela Maria Nunes Haase.





Porto Novo:



1- E. M. Doutor Armando Leão Ferreira;



2- Colégio Estadual Capitão Oswaldo Ornellas.





Covanca 1:



1- Igreja Matriz de Santo Antonio;



2- Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva.



Tenente Jardim / Venda da Cruz:



1- Ciep 425 - Profª. Marlucy Salles de Almeida;



2- Escola Municipal Professor Evadyr Molina;



3- Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva;



4- UMEI Margarida Maria Garcia de Araújo.



Itaúna:



1- E. M. Pastor Haroldo Gomes;



2- Escola Municipal Carlos Drumond de Andrade.





Nova Grécia:



1- Escola Municipal Pres. João Belchior Marques Goulart;



2- Creche Municipal Pastor Militão Ramos de Oliveira.





Zumbi 1:



1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado;



2- E. M. Maria Amélia Areas Ferreira.





Zumbi 2:



1- E. E. Municipalizada Cel. Amarante



2- Associação de Moradores







Zumbi 3:



1- E. E. Municipalizada Cel. Amarante



2 Associação de Moradores







Laranjal / Vila 3:



1- C.E. Desembargador Ferreira Pinto







Barro Vermelho:



1- Escola Municipal Joaquim Lavoura







Mutuaguaçu:



1- E. M. Paulo Reglus Neves Freire







Novo México:



1- Escola Municpal Dep. Jose Carlos Brandao Monteiro Filho



2- USF - Enfermeira Luiza de Marilac







Patronato:



1- Colégio Estadual Cel. João Tarcísio Bueno



2- Colégio Estadual Walter Orlandini







Sete Pontes 1:



1- Escola Estadual Cônego Goulart







Sete Pontes 2:



1- Colégio Estadual Paulino Pinheiro Baptista;



2- Escola Estadual Cônego Goulart.