As equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO) ainda estão nas ruas realizando o trabalho de limpeza. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 10/02/2023 10:16

Dois dias depois da intensa chuva que atingiu o município de São Gonçalo, com índice pluviométrico chegando a quase 200mm, as equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO) ainda estão nas ruas realizando o trabalho de limpeza e a Assistência Social segue prestando auxílio aos desabrigados. O prefeito Capitão Nelson se reuniu, nesta quinta-feira (9), com parte do secretariado para fazer um balanço parcial das ações em toda a cidade.

O prefeito Capitão Nelson abriu a reunião agradecendo o empenho de todos, na resposta imediata da Prefeitura, ainda no início da noite de terça-feira, quando o município era castigado pelas fortes chuvas. O próprio prefeito coordenou as primeiras ações e cobrou a manutenção das equipes nas ruas, a fim de prestar auxílio a todos os gonçalenses atingidos pelo temporal.

Participaram da reunião os secretários de Conservação, Edson Leal; de Meio Ambiente, Carlos Afonso; de Desenvolvimento Urbano, Junior Barbosa; de Saúde, Dr Gleison Rocha; de Assistência Social, Ednaldo Basílio; de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Gabriela Bessa; de governo Fabio Araújo; de Comunicação Social, Alexandre Coutinho; de Gabinete, Eugênio Abreu; e o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues.

Nesta quinta-feira (9), cerca de 50 equipes, com um total de 500 colaboradores, estavam nas ruas dos bairros Tribobó, Alcântara, Maria Paula, Jardim Catarina, Boaçu, Boa Vista, Rocha, Trindade, Engenho Pequeno, Neves. A Secretaria de Conservação conta com 50 equipamentos que auxiliam na limpeza das caixas, retirada de resíduos e desobstrução dos bueiros. Equipes da Defesa Civil também seguem nas ruas, vistoriando áreas mais afetadas.