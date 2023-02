As mulheres que foram no último ensaio de rua receberam um leque com divulgação do Disque 180. - Divulgação Ascom PMSG

As mulheres que foram no último ensaio de rua receberam um leque com divulgação do Disque 180.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 08/02/2023 11:02

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, segue reforçando o trabalho de sensibilização e conscientização da sociedade para o enfrentamento da violência contra a mulher, em especial durante o período de carnaval.

No último sábado (4), durante o ensaio de rua da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, realizado no Centro de São Gonçalo, profissionais da subsecretaria, em parceria com o Instituto Abraço do Tigre, distribuíram um leque informativo com os canais de atendimento disponíveis para o atendimento e apoio às mulheres.

Durante a ação, através do QR Code impresso no leque, as pessoas tiveram acesso a informações sobre dois equipamentos que fazem o acolhimento e orientação de casos de violência de gênero: o Centro Especializado de Orientação à Mulher Zuzu Angel (Ceom), situado em Neves, que oferece atendimento e orientação social, psicológica e jurídica, e a Sala Lilás, no Tribobó, responsável pelo acolhimento e escuta de mulheres que são encaminhadas para o corpo de delito.

Também está presente no material de divulgação o Disque 180, a Central de Atendimento à Mulher que oferece uma escuta qualificada para as vítimas de violência. O serviço também registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes.

A subsecretaria também indica para denúncias a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), espaço especializado da Polícia Civil para atendimento da vítima em situação de violência de gênero. O Disque 190 da Polícia Militar deve ser acionado sempre que houver necessidade imediata de intervenção. O número recebe ligações de forma gratuita.

“São Gonçalo não aceita a violência contra as mulheres. A ação foi um sucesso, pois já recebemos o retorno de mulheres solicitando auxílio e estamos em atendimento. Reforçamos que as ações de enfrentamento à violência contra a mulher e a divulgação da rede de atendimento devem acontecer o ano todo, mas é fundamental que sejam reforçadas neste período festivo. Não podemos aceitar que os índices de violência sejam crescentes, o assunto não pode ser naturalizado”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Onde denunciar:

. Disque 180 - Central de atendimento à mulher

. Disque 190 - Em situação de flagrante

. Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) - Avenida Dezoito do Forte, 578, no Mutuá - Telefone: (21) 3119-3882

Serviços:

. Centro Especializado de Orientação à Mulher Zuzu Angel (Ceom) - Rua Camilo Fernandes Moreira, s/n, em Neves - Telefone: (21) 3758-5060 / (21) 96427-0012 - Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h;

. Sala Lilás - Rua Cap. Juvenal Figueiredo, 3381, Tribobó - Atendimento de segunda a domingo, das 8h às 17h;

. Sede da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres - Rua Dr. Porciúncula, 395, em Venda da Cruz - Atendimento de segunda a sexta, de 9h às 16h.