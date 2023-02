Diversos moradores de São Gonçalo estão sendo beneficiados com a tarifa social. - Divulgação

Diversos moradores de São Gonçalo estão sendo beneficiados com a tarifa social.Divulgação

Publicado 07/02/2023 09:57

A Tarifa Social é um benefício oferecido pela Águas do Rio, visando à inclusão social no acesso aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e consiste na aplicação de uma tarifa diferenciada à população vulnerável socioeconomicamente.

O valor é de R$ 22,65 mensais para acesso a 15 mil litros de água tratada e R$ 22,65 para coleta e tratamento de esgoto. Atualmente este benefício em São Gonçalo alcança 32.020 famílias, representando um aumento de 322%, desde o início da concessão.



“Queremos proporcionar o fornecimento de água potável para todos. Nas áreas com maior vulnerabilidade social, precisamos ter instrumentos, como a tarifa social, para que as pessoas tenham acesso a esse serviço essencial”, comenta o diretor-superintendente da Águas do Rio na região, Sérgio Braga.



O mapeamento das áreas para cadastramento dos moradores na tarifa social foi iniciado pelo Programa Vem Com a Gente (VCG), que conta com mais de 300 profissionais dedicados à visitação dos imóveis que, além de providenciarem a inclusão no benefício, também realizam vistorias instalando novas ligações de água, substituição de hidrômetros, pequenas extensões de rede, trocas de titularidades, entre outros serviços. Ao todo, mais de 30 comunidades da cidade foram atendidas pelo VCG, entre as principais estão: Chumbada, Querosene, Couro-Come, Piranha, Morro do Céu e Engenho do Roçado.



Para o morador que deseja saber mais sobre o programa da tarifa social, a Águas do Rio disponibiliza um canal de atendimento virtual, através do 0800 195 0 195, ou duas lojas para atendimento presencial localizadas na Rua Cel. Moreira César, 157, Centro ou Estrada Raul Veiga, 351, loja 21, Alcântara.