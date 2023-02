Janilce assumiu o cargo de vereadora devido a saída do professor Josemar (Psol), que foi eleito deputado Estadual. - Divulgação

Publicado 06/02/2023 08:55

O presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho (MDB), deu posse a Janilce Magalhães (Psol), que é a mais nova vereadora da cidade. A cerimônia ocorreu, na última sexta-feira (03/02), no Palácio 22 de Setembro e contou apenas com a presença de sua equipe.

Janilce assume seu cargo devido a eleição do vereador professor Josemar (Psol), que foi eleito deputado Estadual no primeiro turno das eleições de 2022. A mais nova vereadora Janilce passou a fazer parte da Comissão de Relações com a Sociedade Gonçalense, integrada antes pelo então deputado.

Após fazer o juramento junto ao presidente e assinar o termo de posse, agradeceu aos presentes e disse que irá desenvolver o seu papel como legislador e fiscalizador do bem público. A psolista comentou sobre a perspectiva de assumir o mandato na cidade que diz amar.

“Tenho expectativa de fazer um bom mandato e cuidar de São Gonçalo e ajudar na administração municipal. Quero que a população veja a Câmara sempre com respeito, como a instituição importante que é. Agradeço pela receptividade de todos do parlamento e dos meus apoiadores”, afirmou Janilce.

O presidente da Câmara, Lecinho (MDB), desejou sucesso à mais nova parlamentar. “Iniciamos o próximo biênio com intensos debates nesta Casa e a chegada da Janilce Magalhães será importante para o trabalho junto ao prefeito Capitão Nelson na construção da nossa cidade”, comentou Lecinho.

Sobre Janilce Magalhães

Janilce é mulher, negra, LGBT, mãe e avó. É nascida e criada em Neves, no Morro da Carioca. Formada em Biblioteconomia e documentação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e em licenciatura em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A parlamentar foi responsável pela reestruturação da Biblioteca Municipal de São Gonçalo.

Magalhães também possui expressivas lutas das pautas feministas, LGBTQIAP+, do combate à intolerância religiosa e contra o racismo. Além de lutar pela garantia de direitos em igualdade e equidade social. Podendo assim, junto ao mandado presente, caminhar para um futuro e realidade melhor à São Gonçalo.