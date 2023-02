O Sesc Verão 2023 contou com atividades para todos os gostos. - Foto: Renan Otto

O Sesc Verão 2023 contou com atividades para todos os gostos.Foto: Renan Otto

Publicado 06/02/2023 08:36

O último domingo foi de diversão e muitas atividades no Sesc Verão, que aconteceu pelo segundo fim de semana na Arena São Gonçalo, localizada na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá). O público se refrescou no espaço com ducha pulverizada feito para espantar o calorão de 37 graus e a sensação térmica que chegou a 58.

Com atividades para todos os gostos, o evento é uma iniciativa do Sesc RJ e co-realização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio São Gonçalo.



O evento teve início às 10h com uma aula de dança no Espaço Prefeitura. Os instrutores do projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, agitaram o público com coreografias que não deixaram ninguém parado.





“Isso aqui é uma dose de autoestima pra gente. Eu tenho 56 anos, sou separada, e me reencontrei quando comecei as aulas do projeto. Eu amo dançar", disse Dulcineia Santos, moradora do Boaçu.





A criançada aprovou a Oficina de Futevôlei com aula da atleta e e medalhista, Monique Góes.



"É muito bom ter aula com uma pessoa que ganhou muitas medalhas nesse esporte. Está sendo uma oportunidade única. E jogar uma bolinha é sempre bom", disse João Victor Mendes, de 11 anos, morador do Jardim Catarina.



No evento, ainda foram disponibilizadas atividades para todos os públicos como totó, arco e flecha, ping pong, futmesa e treinamento funcional para crianças e adultos.







A Arena também é marcada por esportes radicais. Com uma rampa de skate, adultos, crianças e adolescentes puderam aproveitar o espaço para aprender as técnicas do skatismo. A área reservada para o parkour também animou as crianças e jovens, com competições no circuito montado na arena de eventos.







A quadra esportiva atraiu grandes amantes do vôlei. Com o espaço aberto, os gonçalenses aproveitaram a área para praticar atividade esportivas como altinha e futevôlei. As crianças ainda curtiram o festival de bolhas de sabão.







Uma oficina dedicada ao Beach Tenis apresentou para as crianças o esporte que está crescendo no Rio de Janeiro. O ex-atleta e campeão mundial, Gui Prata, esteve presente ensinando as técnicas e contando a história do esporte.







"Apesar de ser um esporte recente no Brasil, tem crescido muito e é muito bem aceito por todos. Hoje eu vim apresentar esse esporte para as crianças. E quem sabe a gente vê surgir um novo campeão?", Disse o ex-atleta.







A equipe da Secretaria de Assistência Social levou serviços gratuitos para a população, como segunda via de documento de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, manicure e corte de cabelo. O público também aproveitou a área da beleza e cuidado pessoal, com trancistas do ‘Sesc trançando caminhos’.







Na área da saúde, foram disponibilizadas sessões de tratamento de auriculoterapia, acupuntura, quiropraxia, além de orientação sobre nutrição saudável. Os visitantes também puderam realizar aferição de pressão, verificar altura e peso, aplicação de flúor no Odontomóvel, exposição de vetores e orientações sobre consumo de água, com distribuição de pastilhas de cloro para tratar água de poço ou de captação da chuva.







A tenda da Prefeitura de São Gonçalo recebeu a Companhia "Dança sobre Rodas SG", um grupo formado por bailarinos com deficiência, que dançaram sob duas rodas.



O cantor Ian Medeiros também soltou a voz no espaço da Prefeitura, com sucessos da música popular brasileira, em um show mais intimista.



Fechando as atividades, um momento especial para o grupo da terceira idade. O "Momento Idoso" emocionou o público. Foram 30 cantores idosos que apresentaram grandes sucessos da música brasileira.





O show com o Barão Vermelho foi cancelado por causa da chuva.