O encontro foi solicitado pelo próprio coronel Henrique. Foto: Comunicação Social da PM

Publicado 07/02/2023 09:06

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), Rubens dos Santos Oliveira, se reuniu, na manhã desta segunda-feira (6/2), com o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, e com a cúpula da corporação no Leste Fluminense e na Região dos Lagos, para discutir medidas de proteção aos rodoviários, que atuam em áreas conflagradas nos municípios da base do Sintronac, principalmente São Gonçalo.

O coronel Henrique explicou para o dirigente sindical a estratégia adotada por seu comando para levar à Justiça os marginais, que têm a pretensão de dominar regiões inteiras das cidades, inviabilizar suas ações criminosas junto às comunidades, além de assegurar que os trabalhadores rodoviários serão ouvidos sobre melhorias no policiamento, em relação ao transporte coletivo.

Realizado na sede do 4º Policiamento de Área (CPA), no Centro de Niterói, o encontro foi solicitado pelo próprio coronel Henrique. Para Rubens Oliveira, essa iniciativa representa uma aproximação importante entre as forças de Segurança Pública e as representações dos trabalhadores.

“Estamos, de fato, muito agradecidos ao coronel Henrique e à PM do Rio de Janeiro. Esta iniciativa é inédita e deve inaugurar uma nova etapa de relações entre os trabalhadores rodoviários, através de sua representação sindical, e nossas forças de segurança”, avaliou o presidente do Sintronac após a reunião.

Também nesta segunda-feira, rodoviários, que atuam em linhas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, afirmaram ao Sintronac que não ocorreram sequestros de ônibus e os coletivos estão funcionando normalmente no bairro. Na sexta-feira, a PM prendeu Magno da Costa Maciel, o “MG”, de 31 anos, acusado de ser o segundo na hierarquia do tráfico de entorpecentes na localidade e de organizar o uso de ônibus para barricadas contra as operações policiais.

Participaram ainda da reunião na sede da PM, em Niterói: Darlan Oliveira, advogado do Sintronac; coronel Sylvio Guerra, comandante do 4º CPA, responsável pelo policiamento em várias cidades, de Niterói a Cabo Frio; tenente-coronel Aristheu de Góes, comandante do 12º BPM (Niterói/Maricá); tenente-coronel Gilbert dos Santos, comandante do 7º BPM (São Gonçalo); e tenente-coronel Bruno Schorcht, comandante do 35º BPM (Itaboraí).