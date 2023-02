As doações vão ser entregues para instituições gonçalenses. - Divulgação

Publicado 07/02/2023 10:08

Para apoiar a educação e o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social, o São Gonçalo Shopping e o Pátio alcântara promovem mais uma Campanha de Volta às Aulas. Até sexta-feira (10/2), os empreendimentos serão pontos para doações de materiais escolares, novos ou em bom estado de conservação.





Os visitantes dos shoppings que ainda não realizaram as doações, podem doar mochilas, apontador, borracha, caderno, caneta, estojo, lápis comum, caixa de lápis de cor, livros infantis, régua, tesoura e outros materiais escolares essenciais.





No São Gonçalo Shopping, as doações serão entregues ao Instituto Abraço do Tigre, que está localizado no bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo. A instituição filantrópica oferece alfabetização para crianças, adolescentes e adultos, qualificação profissional, além de outras atividades. Os objetos devem ser depositados na caixa coletora localizada no segundo piso, em frente ao restaurante Outback.





Já no Pátio Alcântara, os materiais arrecadados vão ser doados para a Instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Gonçalo (APAE). A organização social sem fins lucrativos tem como objetivo promover a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e de seu núcleo familiar, gratuitamente, através de serviços e programas voltados para saúde, educação e socialização. As doações podem ser depositadas na caixa coletora localizada no piso térreo do shopping.



Confira os endereços:

O São Gonçalo Shopping fica na Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ



(Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5)



Tel.: (21) 2018- 5418



www.saogoncaloshopping.com.br



https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping



https://www.instagram.com/sgssaogoncaloshopping/



Já o Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ



Tel.: (21) 2602-3950. WhatsApp: (21) 97045-5893.



https://patioalcantara.com.br/.