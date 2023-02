A empresária Anny Alves, que é musa da Unidos do Porto da Pedra, está pronta para arrasar na Avenida. - Divulgação - Foto: Leo Cordeiro

Publicado 09/02/2023 09:44

Ao faltar uma semana para o Carnaval, muitas musas e rainhas querem estar perfeitas e em plena forma para cair na folia. Muitas recorrem a tratamentos estéticos, academias dietas e outros truques para brilharem muito na Avenida.



É o caso da empresária Anny Alves, que é musa da Unidos do Porto da Pedra. A baiana, dona de um corpo enxuto e sarado, conta que prefere não entrar em dietas malucas, mas que quanto mais próximo do Carnaval, intensifica os treinos e alimentação fica bem mais regrada.





“Não sou fã de dietas muito restritivas, prefiro comer direitinho, em poucas porções. No café da manhã eu priorizo as frutas, uma tapioquinha de peito de peru, ovos e um iogurte. Tento me alimentar a cada três horas para não comer demais e no almoço e jantar fico na salada com grelhado”, disse a musa.



Professora de samba, Anny disse que também malha duas vezes na semana e samba muito durante os ensaios da escola.

“Eu aproveito o ensaio da escola para pegar condicionamento físico. São horas e horas de muito samba, porque para encarar a Sapucaí, com o calor do Rio de Janeiro mais o peso da fantasia não é fácil”, contou a baiana que desfila há quatro anos na escola de São Gonçalo.

Em Niterói, a Acadêmicos de Niterói vai encerrar a temporada de ensaios com treino no Largo da Batalha no próximo domingo (12), às 18h. Faltando pouco para seu desfile na Marquês de Sapucaí, a azul e branca irá realizar seu último ensaio de rua com grande parte da sua comunidade no local.

"Realizamos grandes ensaios na Amaral Peixoto e decidimos terminar com esse no Largo da Batalha para homenagear a comunidade. Grande parte dos componentes são do local, então será um ensaio “em casa”, para a grande maioria. Será um ensaio para acertar todos os detalhes, é o nosso último encontro antes do desfile oficial", revelou o presidente Hugo Junior.



A caçulinha da Série Ouro será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, 17 de fevereiro, com o enredo “O Carnaval da Vitória”, desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues, na Marquês de Sapucaí.