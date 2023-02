As iniciativas são fruto do encontro semanal de um grupo de trabalho liderado pelo prefeito Capitão Nelson. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

As iniciativas são fruto do encontro semanal de um grupo de trabalho liderado pelo prefeito Capitão Nelson.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 08/02/2023 11:10

Depois de transformar o antigo Hospital Franciscano no atual Hccor - Hospital do Câncer e do Coração - a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, inicia alterações significativas no atendimento do Hospital de Retaguarda Gonçalense, está prestes a inaugurar o Centro de Imagens e Especialidades (Ciesg), no bairro Vila Três, e com processo de licitação aberto para a construção do novo hospital de urgência e emergência.

Estas iniciativas são fruto do encontro semanal de um grupo de trabalho liderado pelo prefeito Capitão Nelson, que recebe os servidores da Pasta em seu gabinete, a fim de se inteirar sobre o andamento dos trabalhos, as principais demandas e soluções, com a definição das medidas a serem tomadas. O objetivo é um só: melhorar e expandir a qualidade dos serviços de saúde oferecidos em São Gonçalo.

O grupo de trabalho é responsável por outras importantes decisões em benefício da população como, por exemplo, as mudanças no Hospital Luiz Palmier, no Zé Garoto, que está com maior capacidade para realizar cirurgias e já reduziu o tempo de espera dos pacientes pelos procedimentos eletivos.

“Nas reuniões, percebemos que, com a pandemia de covid-19 controlada, os hospitais – principalmente os que começaram a funcionar devido ao coronavírus – poderiam ter outras serventias. E, assim, começamos a transformar as funções. Já mudamos o Franciscano, que passou a realizar cirurgias de alta complexidade nunca feitas na cidade e vamos mudar o Retaguarda, que vai ganhar um prédio anexo com centros cirúrgicos para a realização de mais cirurgias”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Sempre presente nas reuniões, o secretário municipal de Saúde, Dr. Gleison Rocha, acredita que a participação do prefeito no grupo de trabalho para as tomadas de decisão é essencial. “Temos um prefeito que participa de tudo, escuta e aceita as opiniões para melhorar os atendimentos, a redução das filas, a ampliação dos serviços de saúde. Isso é de suma importância, não só para o andamento do trabalho na cidade, mas principalmente para a população, que só tem a ganhar”, opinou o Dr. Gleison.

As reuniões incluem o secretário de Saúde e a subsecretária de Urgência e Emergência, Dra. Ana Luiza Enguer Lagoeiro, representantes da Regulação, além dos diretores de hospitais do município. Todos têm as suas necessidades ouvidas e fazem as apresentações das possíveis soluções.

Dos encontros também já saíram as concretizações das novas construções do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), o novo PAM Neves e a Clínica Gonçalense do Colubandê. Novas unidades também estão sendo licitadas e devem iniciar as obras este ano.

“As melhorias estão acontecendo em todos os setores, sempre com anuência do prefeito, que participa de todo o processo das melhorias. Em dois anos, já vimos as unidades de saúde até quintuplicar os atendimentos de consultas e atendimentos em geral, oferecendo também novas especialidades e serviços em todos os setores. Quinze unidades da Atenção Básica já foram revitalizadas, 11 estão em obras e outras 11 entrarão este ano”, finalizou o secretário.