O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, visitou os pontos atingidos e disse que o poder público não vai parar de auxiliar até que todos tenham sido atendidos.Divulgação

Publicado 09/02/2023 09:17

A Prefeitura de São Gonçalo informou que mais de 500 homens das secretarias de Conservação e Desenvolvimento Urbano do Executivo atuaram, nesta quarta-feira (8), nos pontos atingidos pela forte chuva que castigou a cidade na noite da última terça-feira (7). Pela manhã, as equipes iniciaram os serviços desobstruindo redes de águas pluviais, removendo árvores tombadas e retirando lama e entulho das ruas, inclusive em trecho da RJ-104, na altura do viaduto de Maria Paula.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, foi às ruas para auxiliar os serviços de perto.

"Nossas equipes estão trabalhando para limpar a cidade e dar todo apoio aos moradores das regiões mais afetadas. Não só o Desenvolvimento Urbano e a Conservação cuidando da limpeza, mas também a Defesa Civil e a Assistência Social estão na rua atendendo as famílias que precisam de socorro. E não vamos parar até que todos tenham sido atendidos", disse o prefeito Capitão Nelson.





Entre a noite de terça-feira (7) e a manhã desta quarta, os agentes da Defesa Civil receberam 34 chamados e a sirene de nove localidades foi acionada. Uma pessoa morreu soterrada por um muro que desabou durante o temporal na localidade da Coruja, no Vila Lage. Até o final desta tarde, havia 282 desabrigados e 19 desalojados. Foram abertos sete pontos de apoio, em associações de moradores e escolas municipais, onde os desabrigados estão recebendo auxílio da Secretaria de Assistência Social.



Os servidores municipais operam em 45 bairros de São Gonçalo, entre eles Boa Vista, Tribobó, Covanca, Neves, Gradim, Trindade, Nova Cidade, Boaçu, Colubandê, Alcântara, Vista Alegre, Pacheco, Sacramento, Coelho, Almerinda, Porto da Pedra, Engenho Pequeno, Rocha, Porto Novo, Centro, Mutuá, Monjolos, Bairro Antonina, Camarão, Lindo Parque, Paraiso, Marambaia e Santa Izabel.



"No momento, também estamos dando apoio à Defesa Civil, através do envio de equipes para o trabalho manual na retirada de entulhos, lama e mobiliário perdido pela população. Estamos atuando em cerca de 45 bairros ao mesmo tempo, com toda estrutura dos Departamentos de Conservação (DCO's) e Parques e Jardins", afirmou o secretário de Conservação, Edson Leal.



O material retirado das vias públicas está sendo enviado para o Aterro Sanitário, que anteriormente estava interditado por causa da queda de um poste, causando atraso da coleta de lixo da cidade. O serviço já foi normalizado.



Na RJ-104, na altura do viaduto de Maria Paula, houve um deslizamento em um terreno particular que está em obra. Cerca de 40 homens da Secretaria de Desenvolvimento trabalharam intensamente, desde a madrugada, para retirar toda a lama e liberar a via. A Guarda Municipal esteve durante todo o dia dando apoio e orientando o trânsito no local. O prefeito Capitão Nelson também esteve na rodovia para acompanhar os trabalhos.





As equipes da Secretaria de Conservação também atuaram logo nas primeiras horas do dia, com a limpeza da Rua Laureano Rosa, via que ficou interditada na noite de terça-feira (7) devido ao transbordamento do Rio Alcântara. Os trabalhos na via foram realizados com varrição e desobstrução de bueiros e bocas de lobo.



Com previsão de chuva para as próximas horas, as equipes da Prefeitura permaneceram atuando por todo município, com a finalidade de minimizar os impactos.



Interdição - A Defesa Civil de São Gonçalo está mobilizada para atender as ocorrências nas áreas que foram impactadas. Nesta quarta-feira (8), os técnicos estiveram na Rua Guilherme de Freitas, no bairro Pita, após receberem acionamento através dos canais de atendimento à população.



Ao constatar que o muro de uma residência havia cedido, foi necessária a interdição de quatro residências, que ficavam no mesmo conjunto habitacional.



Na Comunidade da Coruja, no Vila Lage, a Defesa Civil explicou que a interdição no local afetado foi feita por perímetro, que é quando o número de casas é muito grande em uma pequena área. Mais 18 residências ainda serão avaliadas pelos agentes da Defesa Civil para verificar a estrutura.



Os pontos de apoio, são:



Jardim Catarina



1 - Colégio Irene Barbosa





Novo México



1 - Escola Municipal Dep. Jose Carlos Brandao Monteiro Filho





Trindade



1 - Ciep 408 Sérgio Cardoso



Salgueiro



1 - Quadra do Salgueiro





Luiz Caçador



1 - Ciep 041 Vital Brazil





Nova Grécia



1 - Escola Municipal Pres. João Belchior Marques Goulart



Ipiíba



1 - Escola Municipal Nossa Senhora da Boa Esperança.