Ao lado direito do governador Cláudio Castro, Douglas Ruas foi o único deputado estadual presente na reunião. - Divulgação

Publicado 09/02/2023 09:57 | Atualizado 09/02/2023 09:57

O governador Cláudio Castro determinou a criação de um decreto para regulamentar os critérios de auxílio aos municípios afetados por fortes chuvas. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê de Chuvas do Governo do Estado, do qual participam secretarias, autarquias e outros setores da gestão, como a coordenação do Programa Cidade Integrada. No encontro, o governador avaliou os danos provocados pelo temporal da noite de terça-feira, que deixou seis mortos. O Corpo de Bombeiros atendeu 330 ocorrências.

- Estou solidário às famílias, às pessoas que perderam seus recursos e até seus parentes, e quero agradecer aqui ao Corpo de Bombeiros. Nossos oficiais não têm hora e estão sempre prontos para agir - declarou o governador Cláudio Castro.

Com a nova diretriz, o governador determinou que os municípios que necessitam de ajuda solicitem recursos a partir da decretação do estado de emergência, garantindo transparência e rapidez no envio da ajuda. Além disso, Castro também anunciou uma nova linha de crédito pela AgeRio para comerciantes das regiões atingidas, nos moldes do SuperaRJ, que terá juro zero.

Após a reunião, o governador garantiu, em coletiva de imprensa, que o Estado seguirá monitorando e promovendo prevenção às chuvas, atuando 24 horas. Castro estava acompanhado do vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, e dos secretários de Polícia Militar, Defesa Civil, Polícia Civil, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Infraestrutura e Cidades.

- O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por exemplo, já monitora em tempo real o nível dos rios. Trabalhamos pela prevenção de danos, para evitar mortes e prestar socorro onde quer que seja. Um exemplo disso é a nossa resposta no Jacarezinho e em Manguinhos, com as equipes do Cidade Integrada - explicou o governador.

Nesta quarta-feira (8/2), foram distribuídos no Jacarezinho 300 kits de limpeza, 300 kits de higiene pessoal, 300 cestas básicas, 500 fardos de 1,5 litro de água e 500 vassouras. As equipes do programa também trabalham no levantamento das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, para a entrega desses kits. Para quem perdeu documentos, o Detran isentará a taxa de segunda via do RG e outros documentos em um mutirão do programa 'RJ para Todos' no fim de semana.

O governador lembrou ainda que vem realizando grandes obras financiadas a partir da concessão dos serviços de saneamento, como as concluídas na Região Serrana e que estavam abandonadas. Também fazem parte do pacote de intervenções as obras emergenciais provocadas pelo temporal que atingiu Petrópolis em 15 de fevereiro do ano passado.

- O Estado gastou R$ 700 milhões em Petrópolis e na retomada de obras prometidas nos temporais de 2011, que entregamos ano passado. O Túnel Extravasor, por exemplo, era uma obra de responsabilidade do governo federal, que assumimos a primeira fase e que atingiu 98% de serviços concluídos. Agora, estamos licitando a segunda e a terceira fases do projeto. Vamos assumir a obra toda, não podemos deixar o problema com os moradores - completou Castro.