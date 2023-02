No evento aconteceram as atividades gratuitas de educação socioambiental. - Divulgação

Publicado 13/02/2023 09:17

Com objetivo de aproximar as pessoas com as ações de mudança que impactarão positivamente no desenvolvimento sustentável do “planeta água” daqui a sete anos a Águas do Rio realizou no último domingo (12), das 10 às 17h, dentro do evento Sesc Verão, na Arena São Gonçalo, atividades gratuitas de educação socioambiental, além de levar seus serviços comerciais e oferecer água ao público presente.





No espaço da Águas do Rio, a equipe de Responsabilidade Social da concessionária conduziram as pessoas para conhecerem a exposição dos cubos com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que compõem a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Eles são como um plano de ação para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas em todo o mundo.







São dois os ODS em que a concessionária mais pode contribuir diretamente: o de número 6 (Água Potável e Saneamento) e o 14 (Vida na Água), mas todos são interligados de alguma forma e indivisíveis.

“Como fazemos parte do grupo empresarial líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, temos responsabilidade, não só com as nossas operações diárias, mas em aproximar as pessoas desse tema tão relevante para que entendam que todos temos que atuar para promoção do desenvolvimento sustentável. Água é vida, é meio ambiente, é recurso finito que precisa ser cuidado”, afirmou a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Adriana Lo Preste.





Por lá, o público também foi convidado a participar da dinâmica do jogo da memória em que precisam encontrar os pares iguais referente às atitudes corretas de preservação do meio ambiente e recursos hídricos para ganhar pontos e vencer a partida. As atitudes atuais da sociedade terão consequências que podem ser boas ou ruins, quanto mais informação for disseminada sobre o tema, mais chances de que sejam positivas para a humanidade no futuro.





O Sesc Verão aconteceu na Arena São Gonçalo, localizada na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá).