O objetivo é diminuir o tempo de espera das operações. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

O objetivo é diminuir o tempo de espera das operações.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 10/02/2023 10:25 | Atualizado 10/02/2023 10:25

O primeiro mês da ampliação das cirurgias de hérnia no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto, em São Gonçalo, já começou a dar resultados. Segundo a Prefeitura, ao todo, foram realizadas 163 operações na unidade – quase o triplo dos meses anteriores, quando foram realizadas 55 e 58 operações, respectivamente.

Segundo o Executivo, para o mês de fevereiro, o crescimento deve ser mantido. "O objetivo é diminuir o tempo de espera para atendimento via Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil", afirmou o poder público no texto.



Além das cirurgias de hérnia, a unidade continua realizando outros tipos de intervenções normalmente. A hérnia está incluída dentro da cirurgia geral, além das operações de vesícula. O hospital ainda realiza cirurgias ginecológicas – que também tiveram aumento em janeiro de 36 para 48; plástica, urológica, vascular e proctológica. Para o aumento das cirurgias, foram contratados mais profissionais e adquiridos mais materiais e equipamentos.



“Com a mudança das cirurgias oncológicas para o HCCOR (Hospital do Câncer e do Coração), tivemos condições de ampliar as equipes para as cirurgias gerais e ginecológicas. As cirurgias de hérnia passaram a ser feitas todos os dias da semana. As ginecológicas passaram de três para quatro dias. Essas mudanças devem ser mantidas para agilizar a fila da hérnia, que é uma das maiores da Regulação”, disse o diretor administrativo do HLP, Rodrigo Bastos de Souza.



Um outro tipo de cirurgia que poderia ter os números aumentados é a de vesícula. O hospital tem capacidade para realizar três por dia – uma por videolaparoscopia e duas abertas (com corte no abdômen). No entanto, os pacientes sempre optam por fazer por vídeo. “Como são cirurgias eletivas (que não são de urgência e emergência), as pessoas preferem esperar mais do que realizar a cirurgia aberta”, explicou o diretor.







Obra – Outra mudança significativa, segundo o Executivo, na unidade é a reforma da Central de Material Esterilizado (CME). O espaço – que realiza a esterilização de todas as unidades hospitalares de saúde da cidade – está recebendo obras e vai ampliar a capacidade de limpeza dos materiais cirúrgicos. Assim, mais cirurgias também poderão ser realizadas.



“Vi que a CME precisava melhorar. Conversei com o prefeito Capitão Nelson, o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha; e a subsecretária de Urgência e Emergência, Dra. Ana Luiza Enguer, que aceitaram a proposta e, imediatamente, deram início ao processo para a reforma”, disse Rodrigo, que também realiza obras na copa, na cozinha e em outros espaços menores da unidade, como a rouparia e o alojamento dos auxiliares de serviços gerais.



O HLP é o hospital com maior número de leitos da cidade – são 112. A unidade conta com centro cirúrgico com três salas. Os gonçalenses que têm indicação para cirurgia eletiva devem procurar qualquer unidade de saúde para ser inserido no sistema da Central de Regulação. Aqueles que já estão inseridos no sistema devem manter os contatos telefônicos atualizados. As atualizações também podem ser feitas em qualquer unidade de saúde da rede municipal de São Gonçalo.