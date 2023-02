A roda de conversa sobre alimentação saudável acabou com uma oficina de bolo de caneca. - Divulgação Ascoom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 14/02/2023 09:27

Ao focar no bem-estar do autista de forma multidisciplinar, o Centro de Referência Municipal do Autista Marlene Felício Faria, no Centro, promoveu, nesta segunda-feira (13), para os atendidos e seus responsáveis, uma roda de conversa sobre alimentação saudável, que culminou em uma oficina de bolo de caneca. O evento teve como objetivo conscientizar os pais e despertar a curiosidade dos alunos pelos alimentos de forma leve e divertida.

A atividade foi ministrada pela nutricionista Letícia Marinho, que é especialista em alimentação para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e faz o acompanhamento nutricional dos atendidos dos dois Centros de Referência do município. Para ela, é necessário que os pais entendam a importância de manter uma alimentação saudável e natural, visando o pleno desenvolvimento do filho.

“Quando a gente envolve os atendidos no evento, eles ficam próximos do alimento e as chances de aumentar o repertório alimentar ficam ainda maiores. A ideia é também potencializar a técnica de alimentação da própria família, criar rede de apoio, fazendo com que todos fiquem mais engajados e motivados. O autista tende a ter uma inflamação no corpo muito maior do que pacientes sem o diagnóstico, então, é muito importante fornecer uma alimentação livre de toxinas, agrotóxicos, aditivos alimentares, corantes, excesso de açúcar, justamente pelo organismo ser mais sensível”, explicou a nutricionista.

Atenta às orientações da especialista, Daniele Ruiz, mãe de Miguel, de 8 anos, está mudando a alimentação do filho. Depois que começou o acompanhamento com a nutricionista, ela conta que está conseguindo impor mais regras, mas ressalta que o processo é lento e é preciso paciência e persistência.

“A parte da alimentação é muito importante, não só para o autista mas para todas as pessoas. Eu tento manter a alimentação indicada no acompanhamento com a nutricionista a maior parte do tempo, mas ainda estamos em adaptação. É um processo lento, por conta dos vícios de alimentação que o Miguel já tem. Eu acho muito legal esse tipo de evento porque em casa, com a correria do dia a dia, ele acaba não participando da preparação das refeições e aqui ele participou e até me surpreendeu”, contou a mãe.