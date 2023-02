Equipes passaram a manhã desta quinta-feira (16) fazendo a retirada de lixo e lama pela cidade. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Equipes passaram a manhã desta quinta-feira (16) fazendo a retirada de lixo e lama pela cidade.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 17/02/2023 08:27

Equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO) da Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo passaram a manhã desta quinta-feira (16) fazendo a retirada de lixo e lama pela cidade. No bairro Lindo Parque, foi iniciada a limpeza em um valão na Rua Maria Lisboa. De acordo com os moradores, além da falta de consciência local, carros e até caminhões de outros municípios também param no local para fazer o descarte irregular.

O enfermeiro Túlio Sousa, de 29 anos, disse que todos os dias os moradores se deparam com pessoas jogando lixo nesse rio.

“A gente reclama, pede pra não jogar. A Prefeitura vem aqui limpar, mas as pessoas param aqui de madrugada para jogar lixo. Eu já vi um caminhão com placa de Nova Iguaçu parando aqui e jogando entulho. Nós, moradores, sofremos com isso, porque esse lixo todo ajuda a entupir os bueiros e alaga a nossa casa quando chove. Agora, a Prefeitura está ai limpando tudo, mas as pessoas vão jogar de novo”, disse.

O secretário de Conservação, Edson Leal, reforça o pedido para as pessoas não fazerem o descarte do lixo em local indevido.

“Nossas equipes estão na rua desde a manhã da última terça-feira (14) fazendo a limpeza das ruas. O serviço está sendo dificultado porque passamos o dia todo limpando e à noite vem uma nova chuva. Mas a gente precisa da colaboração da população. Pedimos que parem de descartar o lixo em local irregular. A quantidade de sacolas de lixo nesse valão é enorme. Nossa equipe já tinha retirado antes e está cheio de novo”, disse.

Nesta quinta-feira (16) as equipes seguiram fazendo a limpeza nos bairros Vila Lage, Gradim, Porto Novo, Boaçu, Lindo Parque, Barro Vermelho, Rocha, Pita.