O major bombeiro Felipe Nascimento de Assumpção assumiu a Defesa Civil de São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 20/02/2023 10:00

A Defesa Civil de São Gonçalo tem novo comandante. O major bombeiro Felipe Nascimento de Assumpção assumiu neste sábado e já determinou as diretrizes para as equipes que estão nas ruas após as chuvas intensas que castigam a cidade.

Gonçalense, o major mora no Colubandê e foi escolhido pelo prefeito Capitão Nelson por ter larga experiência em tragédias climáticas. Integra o Corpo de Bombeiros há cerca de 20 anos. Atuou nos desastres do Morro do Bumba, em Niterói, em 2010, e em Petrópolis, em 2011 e 2022.

Neste sábado, ele assumiu a coordenação das ações integradas da Prefeitura de São Gonçalo. Fez uma rápida apresentação e conversou os servidores da Defesa Civil, já antecipando sua filosofia de trabalho.

"São Gonçalo está passando por um momento crítico por conta de forças da natureza. Mas nós precisamos estar preparados para contornar a situação da melhor forma. Eu vou estar ao lado das equipes na rua, trabalhando junto com eles", garantiu.

O novo comandante da Defesa Civil também destacou a necessidade de humanizar o atendimento às famílias.

"As pessoas estão em um momento de tristeza e estresse. É importante que sejamos empáticos com todas as famílias porque nós somos a esperança e o socorro deles", afirmou.

Depois da reunião, o major foi pessoalmente com uma equipe até o bairro do Jardim Catarina, prestar auxilio aos moradores. Outras equipes seguem nas ruas e de prontidão.

Participaram da reunião os secretários de Assistência Social, Edinaldo Basílio; de Saúde, Gleison Rocha; de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, todos atuando ininterruptamente nas ações da força-tarefa criada para mitigar os danos causados pelas chuvas.

Neste sábado, o prefeito Capitão Nelson voltou a acompanhar pessoalmente os trabalhos de limpeza pela cidade, que voltou a sofrer com o temporal de sexta-feira. Ele também está monitorando as ações integradas da força-tarefa.