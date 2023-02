Segundo a Prefeitura, o Restaurante do Povo, em Alcântara, vai passar por um serviço de manutenção e higienização. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 17/02/2023 08:33

O Restaurante do Povo, em Alcântara, vai passar por um serviço de manutenção e higienização de rotina durante o período do Carnaval, a partir da sexta-feira (17), voltando a funcionar na quinta-feira (23). O espaço, inaugurado em dezembro do ano passado, já serviu mais de 96 mil refeições.

A unidade tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.

"Desde a inauguração do Restaurante do Povo de Alcântara, temos trabalhado para garantir a segurança alimentar da população de São Gonçalo, que tem acesso a uma refeição balanceada, preparada de acordo com as determinação de nutricionistas capacitados, a preços simbólicos", disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

Na última terça-feira (14), foram doadas pelo restaurante 300 refeições para as equipes de apoio que estavam trabalhando na busca por vítimas de deslizamentos, causados pela forte chuva que atingiu o município, no bairro Engenho Pequeno.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h.